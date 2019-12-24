Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами

На встрече парламентариев с президентом председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал данные из исторических документов, которые ранее привел Владимир Путин. Власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашистской Германией в 1930-х годах прошлого века, подчеркнул председатель нижней палаты.

Напомним, что ранее Владимир Путин привел данные из исторических документов, свидетельствовавших, по его оценке, о сговоре некоторых стран, в том числе Польши, с Гитлером перед второй мировой войной. В частности, речь об обсуждении Гитлером и официальными представителями Польши "еврейского вопроса".

- Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией, - сказал спикер Госдумы. Володин отметил, что даже он и его коллеги, которые "занимаются политикой, много читают, услышали об этом впервые".

- Руководству Польши правильно было бы принести извинения, - подчеркнул глава нижней палаты. - Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других.

Он добавил, что, если у польских властей "архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами".

- Что касается позиции Польши и этой лживой риторики, конечно, было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить, - добавил политик. Ведь "Польша фактически в тот период времени солидаризировалась с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера и планировала ему установить за это памятник", напомнил он.

От имени Госдумы он обещал, что депутаты будут "делать все для того, чтобы донести правду до наших коллег в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы".

Спикер, кроме того, анонсировал проведение в следующем году конференции с участием "детей и внуков тех, кто участвовал в войне, представляющих разные страны, представителей зарубежных парламентов".

Напомним, что ранее на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии 30-х годов.