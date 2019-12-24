Новости

Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР 18:23
Физики нашли ответ, почему лед скользкий 18:21
На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик 18:18
Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ 18:17
Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде 18:05
В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины 18:03
Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 20:06
Рубрика: Власть

Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

На встрече парламентариев с президентом председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал данные из исторических документов, которые ранее привел Владимир Путин. Власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашистской Германией в 1930-х годах прошлого века, подчеркнул председатель нижней палаты.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Напомним, что ранее Владимир Путин привел данные из исторических документов, свидетельствовавших, по его оценке, о сговоре некоторых стран, в том числе Польши, с Гитлером перед второй мировой войной. В частности, речь об обсуждении Гитлером и официальными представителями Польши "еврейского вопроса".

- Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией, - сказал спикер Госдумы. Володин отметил, что даже он и его коллеги, которые "занимаются политикой, много читают, услышали об этом впервые".

- Руководству Польши правильно было бы принести извинения, - подчеркнул глава нижней палаты. - Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других.

Он добавил, что, если у польских властей "архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами".

- Что касается позиции Польши и этой лживой риторики, конечно, было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить, - добавил политик. Ведь "Польша фактически в тот период времени солидаризировалась с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера и планировала ему установить за это памятник", напомнил он.

Фото: srslynotsorry_ / instagram.com
Польша намерена выкупить у австрийцев территорию бывшего концлагеря

От имени Госдумы он обещал, что депутаты будут "делать все для того, чтобы донести правду до наших коллег в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы".

Спикер, кроме того, анонсировал проведение в следующем году конференции с участием "детей и внуков тех, кто участвовал в войне, представляющих разные страны, представителей зарубежных парламентов".

Напомним, что ранее на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии 30-х годов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Законодательная власть Госдума Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"