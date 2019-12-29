Минприроды подготовило законопроект, который устанавливает правила биржевых торгов древесиной. Об этом "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Минприроды России уже подготовлен законопроект, который устанавливает порядок приобретения права собственности на древесину с использованием биржевых механизмов. Отрасли нужны меры, которые гарантируют легальность происхождения товара, его качество, объем, актуальную стоимость", - сообщил министр.

В настоящее время завершается межведомственное согласование законопроекта. "То, что надо выводить лес на биржу, и делать из него биржевой товар, очевидно. Я бы вчера еще это сделал. Те регионы, которые через биржу торгуются, кратно увеличили доход, потому что сделки стали прозрачные. Но сразу включаются противники таких, как они говорят, революционных движений. Хотя я не вижу никаких проблем. Наша задача сделать этот рынок максимально прозрачным", - отметил Дмитрий Кобылкин.

Во Владивостоке 24 декабря успешно прошли первые торги древесиной на российской бирже с расчетами в рублях. Они были организованы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. На экспорт было реализовано 530 кубометров пиломатериалов. Биржевые торги лесоматериалами на экспорт являются составной частью работы по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры в целях создания условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности на территории ДФО.

Биржевые торги лесом внутри страны начались в 2014 году, в них участвуют государственные лесхозы. Сейчас к проекту присоединились 25 регионов, активно торгуют 11 из них. За пять лет биржевых торгов лесов на внутреннем рынке удалось поднять эффективность реализации продукции от двух до 10 раз.

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко отмечал, что "биржевая торговля древесиной - один из тех механизмов, который помогает повысить эффективность борьбы с ее незаконной заготовкой".

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