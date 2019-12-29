Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владислав Куликов 
18:43 29.12.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Печать не знает расстояний

Нотариусы помогут оформить покупку квартиры в другом регионе

Глава государства подписал закон, который вводит революционные новации в работе нотариуса. Одно из резонансных положений: вводятся дистанционные сделки, которые смогут оформлять по электронным каналам связи двое и более нотариусов.
Фото: Михаил Мордасов/ТАСС Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
Фото: Михаил Мордасов/ТАСС

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобен новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство.

Фото: Photoxpress
Как отличить плохого риелтора от хорошего

До сих пор, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, приходилось непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

"Вводится новая возможность совершения нотариальных действий несколькими нотариусами. Это актуально для тех случаев, когда законодательство предъявляет требования о том, что договор должен быть совершен в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, а стороны находятся в разных городах", - рассказывал в свое время заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Теперь, если надо продать старый дом в другом регионе, не придется туда ездить. Сделку можно оформить дистанционно с помощью двух нотариусов

То есть процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нотариусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д.

А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов.

Фото: iStock
Нотариусы сообщили, какие документы мошенники подделывают чаще всего

Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки.

Важно, что участвовавшие в удостоверении сделки нотариусы несут солидарную полную имущественную ответственность за результат своих действий. Если будет установлена вина конкретного нотариуса, ответственность возлагается на него. Но сторонам сделки в любом случае гарантируется стопроцентное возмещение ущерба, если таковой возник в результате нотариальной ошибки.

"Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, - отметил президент ФНП Константин Корсик. - Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-технологий в правовой сфере, разрабатываются и внедряются в рамках специальной правительственной программы "Цифровая экономика". Нотариат в условиях цифровой трансформации является тем институтом, который не только гарантирует гражданам защиту их прав, но и обеспечивает новую, качественно более высокую степень удобства и быстроты совершения юридически значимых действий".

Сейчас читают

Жилая недвижимость
08:00

Как отличить плохого риелтора от хорошего

Как отличить плохого риелтора от хорошего

На что обратить внимание при продаже или покупке квартиры, знает только хороший риелтор, но найти его трудно. Благодаря профстандарту "Специалист по операциям с недвижимостью", разработанному Минфином, отличить плохого специалиста от хорошего станет проще

ЖКХ
28.12.2019

Как уменьшить платежи за ЖКУ

Как уменьшить платежи за ЖКУ

Граждане могут добиться не только уменьшения платы за коммунальные услуги и содержание общего имущества, но и бонуса в виде уплаченного управляющей организацией штрафа за неверно начисленные платежи. "РГ" выяснила, как это сделать

Недвижимость
27.12.2019

В 2020 году может вернуться инвестиционный спрос на жилье

В 2020 году может вернуться инвестиционный спрос на жилье

По итогам года продажи квартир могут упасть по сравнению с прошлогодними показателями. В дальнейшем цены, по мнению экспертов, вырастут незначительно. С другой стороны, спрос на жилье и цены в следующем году может оказаться лучше прогнозов