Нотариусы помогут оформить покупку квартиры в другом регионе

Глава государства подписал закон, который вводит революционные новации в работе нотариуса. Одно из резонансных положений: вводятся дистанционные сделки, которые смогут оформлять по электронным каналам связи двое и более нотариусов.

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобен новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство.

До сих пор, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, приходилось непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

"Вводится новая возможность совершения нотариальных действий несколькими нотариусами. Это актуально для тех случаев, когда законодательство предъявляет требования о том, что договор должен быть совершен в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, а стороны находятся в разных городах", - рассказывал в свое время заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Теперь, если надо продать старый дом в другом регионе, не придется туда ездить. Сделку можно оформить дистанционно с помощью двух нотариусов

То есть процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нотариусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д.

А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов.

Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки.

Важно, что участвовавшие в удостоверении сделки нотариусы несут солидарную полную имущественную ответственность за результат своих действий. Если будет установлена вина конкретного нотариуса, ответственность возлагается на него. Но сторонам сделки в любом случае гарантируется стопроцентное возмещение ущерба, если таковой возник в результате нотариальной ошибки.

"Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, - отметил президент ФНП Константин Корсик. - Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-технологий в правовой сфере, разрабатываются и внедряются в рамках специальной правительственной программы "Цифровая экономика". Нотариат в условиях цифровой трансформации является тем институтом, который не только гарантирует гражданам защиту их прав, но и обеспечивает новую, качественно более высокую степень удобства и быстроты совершения юридически значимых действий".