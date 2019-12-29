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29.12.2019 21:58
Рубрика: Культура

Шторм без волны

Обозреватель "РГ" о главных фильмах года
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Киногод выдался, скажем так, странным. С одной стороны, снято около полутора сотен фильмов (по одним данным, 148, по другим - 168), с другой - кто хотя бы слышал о таких картинах, как "Печень", "Троица" или "Медный всадник России"?
Фильм "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова стал самым заметным сериалом года. Фото: Марс Медиа Энтертейнмент Фильм "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова стал самым заметным сериалом года. Фото: Марс Медиа Энтертейнмент
Фильм "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова стал самым заметным сериалом года. Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

На плаву, как обычно, десяток прокатных хитов - в основном спецэффектных боевиков и непритязательных комедий: сиквелы "Полицейского с Рублевки" Ильи Куликова и "Бабушки легкого поведения" Марюса Вайсберга, сделанный по голливудским лекалам и потому безошибочно успешный "Балканский рубеж" Андрея Волгина, сенсационно эротическая "Верность" Нигины Сайфуллаевой... Судя по резвому старту, хорошие кассовые рапортички даст новейшая комедия "Холоп" Клима Шипенко, где успех обеспечен оригинально придуманным сюжетом. Есть среди зрительских фаворитов, что отрадно, и социальная драма того же Клима Шипенко "Текст". Не собрали кассу на родине, но привезли весомые мировые призы "Дылда" молодого Кантемира Балагова (приз в Каннах, номинация на "Оскара") и дебютный "Бык" Бориса Акопова (приз в Карловых Варах). Из 68 картин, финансово поддержанных государством, окупились, по одним данным, 8, по другим - и того меньше. Все кинопрокатные хиты легко оттеснены на второй план сериалами "Шторм" Бориса Хлебникова и "Домашний арест" Петра Буслова: в них коммерческая эффективность подкреплена художественной - как и должно быть в настоящем кино.

Фото: www.kinopoisk.ru
Итоги 2019 года: семь лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

От советского кино на экранах года представительствуют четыре мастера: Владимир Алеников с жанровым фильмом "Странники терпенья", Владимир Хотиненко с исторической драмой "Ленин. Неизбежность", Константин Лопушанский с притчей "Сквозь черное стекло" и Андрей Смирнов с "Французом". Уверенно входят в мир дебютанты: Александр Золотухин ("Мальчик русский"), Александр Лунгин ("Большая поэзия"), Кантемир Балагов, Любовь Борисова, продолжившая строительство нового кинематографического центра России - в Якутии ("Надо мною солнце не садится"). Смена поколений уже намечается, но признаков "новой волны" все еще нет - для нее нужны не только новые имена, но и конструктивные идеи.

Очевидные ножницы между благими намерениями и реальным воплощением возникают в том, что именуют госзаказом: продекларированный курс на патриотическое кино чаще оборачивается провалами. Не потому, что нет общественного запроса на любовь к отчизне, а потому, что искусство любви не рождается по разнарядке.

Фото: kinopoisk.ru
Смысл и бессмыслица кинорейтингов

При дефиците актуальности на поверхность всплывают эрзацы типа "Простого карандаша", где есть благая попытка продолжить проблематику фильма "Доживем до понедельника" на материале современной школы, есть даже внешнее сходство героинь обеих картин, но фальшь диалогов и ситуаций делают просмотр, на мой взгляд, почти невыносимым. Традиционно классная актерская работа Анны Михалковой обеспечила зрительское внимание к агрессивно феминистскому опусу Анны Пармас - комедии "Давай разведемся". Оба фильма не отнесешь к худшим - но для меня они главные разочарования сезона. На помощь уходящему году пришли годы ушедшие: по мнению авторитетного журнала Rolling Stone, "Елена" Андрея Звягинцева вошла в 50 лучших фильмов десятилетия!

Моя топ-десятка российского кино-2019 выглядит необычно: в нее включены сериалы - они давно уже полноценное, а часто и более ценное кино. Поэтому главные фильмы года: "Шторм" (Борис Хлебников), "Керосин" (Юсуп Разыков), "Сквозь черное стекло" (Константин Лопушанский), "Дылда" (Кантемир Балагов), "Сестренка" (Александр Галибин), "Мальчик русский" (Александр Золотухин), "Большая поэзия" (Александр Лунгин), "Домашний арест" (Петр Буслов), "Однажды в Трубчевске" (Лариса Садилова), "Воскресенье" (Светлана Проскурина).

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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