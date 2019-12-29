Опрос: немцы надеются на Меркель и Путина в решении мировых проблем

Прагматичных немцев волнуют не только внутренние дела страны, но и внешняя политика. Большинство (55 процентов) надеется, что в новом году Германия будет играть активную роль в решении острых мировых проблем, ну а главные надежды граждане ФРГ связывают не только с канцлером Ангелой Меркель, но и с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел институт изучения общественного мнения YouGov специально для Welt am Sonntag.

Выяснилось, что 22 процента жителей Германии видят в Ангеле Меркель политика, "лучше всего способного противостоять глобальным внешнеполитическим вызовам". И это несмотря на то, что конец политической карьеры госпожи Меркель не за горами - она уже объявила, что не будет избираться на пост канцлера после парламентских выборов 2021 года. Однако многие эксперты предрекают коалиции распад гораздо раньше. Как бы то ни было, 65-летняя глава правительства, оставившая при этом председательство в Христианско-демократическом союзе, по-прежнему ассоциируется у соотечественников с "сильной рукой". Ее преемница во главе ХДС, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила в этом рейтинге всего три процента.

При этом 20 процентов немцев надеются в разрешении мировых проблем на российского президента Владимира Путина. На третьем месте - его французский коллега Эмманюэль Макрон (19 процентов). От них отстает американский лидер Дональд Трамп - в его эффективность верят 16 процентов граждан ФРГ.