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29.12.2019 18:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Опыт Китая дал импульс сокращению бедности в мире

Деревня Ганьцзягоу уезда Сяоцзинь Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань располагается на скале, на большой высоте над уровнем моря. Как пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", после того, как в Сети было размещено видео об этой деревне, все больше людей хотят там побывать. Благодаря этому стал развиваться туризм, увеличилась выручка от продажи продукции местного производства, в результате более 100 крестьян улучшили свое материальное положение.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Это далеко не единственный пример того, как в Китае борются с нищетой - таких историй в 2019 году множество. Количество людей, вышедших из нищеты, превысило отметку в 10 тысяч. Согласно плану, более 95 процентов населения избавились от бедственного положения в разных уголках страны.

Китай делает последний рывок по направлению к цели абсолютной ликвидации бедности и созданию общества среднего достатка.

Сегодня, под влиянием множества негативных факторов, в числе которых антиглобализация, неравномерное развитие и проблемы связанные с терроризмом, более 700 миллионов человек в мире по-прежнему находятся за чертой бедности. В ооновской Повестке дня об устойчивом развитии на период до 2030 года первоначальная цель устанавливается как ликвидация крайней бедности. По этом показателю Китай стоит на первом месте в мире, в стране выполнена цель тысячелетнего развития ООН. Сегодня Китай делится с развивающимся странам опытом в этом нелегком деле: оказывает адресную помощь нуждающимся, показывает пример по развитию промышленности, что одобрено международным сообществом.

В 2018 году 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН распространила опыт и концепцию ликвидации нищеты на примере Китая. В докладе "Развитие электронной коммерции: опыт Китая", который был опубликован в ноябре 2019 года, Всемирный банк призвал все развивающиеся страны изучать положительный пример КНР в данном аспекте.

Китай оказывает посильную помощь другим странам без всяческих политических условностей. В 2019 году, во многом благодаря стараниям китайских специалистов, был получен высокий урожай риса в африканском государстве - Гвинее. В нескольких тысячах африканских деревнях китайские эксперты помогли установить оборудование спутникового цифрового телевидения и так далее. Эти факты говорят о том, что Китай взял на себя ответственность в деле глобальной ликвидации нищеты.

Согласно плану, в 2020 году в Китае будет создано общество среднего достатка и осуществлен окончательный выход из нищеты. Безусловно, это вселяет уверенность и придает импульс развитию во всем мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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