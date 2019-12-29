Овечкин обошел Селянне, но "Вашингтон" проиграл "Каролине" Свечникова

Голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не помогли "Вашингтону" в матче против "Каролины". "Кэпиталз" уступили 4:6, а Овечкин опередил легендарного финна Теему Селянне по голам в большинстве.

Минувшей ночью "Вашингтон" в гостях встречался с "Каролиной". Матч сложился для "Кэпиталз" крайне неудачно. Хозяева сумели добиться победы - 6:4.

В первом периоде хозяева повели в сете после точного броска Лукаса Валлмарка. Во втором периоде Уоррен Фогеле закрепил успех "Каролины", однако Ник Дауд сумел забросить первую в матче шайбу "Вашнгтона". Впрочем, хозяева тут же ответили на это голом защитника Дуги Хэмилтона. На 30-й минуте встречи в большинстве коронным броском сумел отличиться Овечкин.

Благодаря этому голу Александр Великий вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве, опередив легендарного финна Теему Селянне. Для Овечкина этот гол стал 256-м в карьере при игре в неравных составах. До занимающего второе место Бретта Халла осталось всего ничего - у американца 265 шайб. Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчак - 274 шайбы.

Гол Овечнкина снова раззадорил юных звезд "Каролины" и под занавес периода Фогеле оформил дубль.

В дебюте третьего периода Кузнецову удалось снова сократить отставание до минимума, отличившись в большинстве.

Однако "Каролина" не была настроена упускать победу. Мартин Нечас и россиянин Андрей Свечников сделали перевес "ураганов" более чем солидным. Гол Радко Гудаса немного сократил разницу в счете, но от поражения "Вашингтон" не спас - 4:6.