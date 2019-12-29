Панарин первым из россиян набрал 50 очков в сезоне

Три голевых передачи нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина помогли ему первым из россиян достигнуть отметки в 50 очков в нынешнем сезоне. Ассистентский хет-трик сделал и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Торонто" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс" и уступил в овертайме - 4:5. Героем встречи стал российский форвард "рейнджеров" Артемий Панарин. Он выступил ассистентом в трех голах своей команды. Это позволило "Хлебушку" первым из россиян преодолеть отметку в 50 набранных в сезоне очков. На счету Панарина 51 балл за результативность (21 шайба и 30 передач). Впрочем, пока даже фееричная игра Панарина не позволяет "Рейнджерс" попасть в заветную восьмерку в Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка пока идет десятым.

"Питтсбург" одолел "Нэшвилл" - 6:4. Три голевых передачи записал на свой счет один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин. Теперь на его счету 35 набранных очков (9 шайб и 26 голевых передач).

"Тампа-Бэй" победила "Монреаль" - 5:4. Российский голкипер "молний" Андрей Василевский сделал голевую передачу и отразил 39 бросков по своим воротам. Лучший хоккеист НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров в матче набранными очками не отметился.

"Даллас" в серии буллитов переиграл "Колорадо" - 3:2. Гол в матче в составе "звезд" на счету Дениса Гурьянова. Восстановившийся после повреждения Александр Радулов отметился голевой передачей.

Точный бросок Евгения Дадонова помог "Флориде" переиграть "Детройт" - 5:4.