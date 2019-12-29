Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в субботу в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Президент отметила, что в ее семье семилетний ребенок, знающий всего один язык, считается неразумным расточительством. "Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство", - цитирует Кальюлайд РИА Новости.

Она придерживается мнения, что все школы в республике должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие ученики. Жители Эстонии хотят, чтобы дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. Если все дети учатся в одной школе, то и у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. "Так мы сможем вместе двигаться вперед", - подчеркнула Кальюлайд.

Русские школы Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону, установившему, что соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до 60% на эстонском и 40% на русском. Сейчас в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.