Новости

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад 02:51
AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей 02:17
Байден объяснил нежелание выступать в сенате по делу об импичменте Трампа 01:41
Сирийские войска освободили населенный пункт в провинции Идлиб 01:21
Брагин прокомментировал крупную победу России над Канадой 01:01
Певец Рома Жуков и его спутница задержаны за пьяный дебош в Якутии 00:55
Команду Головина возглавил экс-тренер сборной Испании 00:55
Иран пригрозил желающим следить за совместными учениями с РФ и КНР 00:36
Суд отпустил пятерых экс-бойцов "Беркута" под личное обязательство 00:25
В Москве на Тверскую привезли снег 28.12.2019
Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже 28.12.2019
Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря 28.12.2019
Молочный шоколад с низким содержанием сахара создали в Великобритании 28.12.2019
Рыбоводы получат земельные участки 28.12.2019
"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх" 28.12.2019
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной 28.12.2019
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания 28.12.2019
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР 28.12.2019
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями 28.12.2019
Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 28.12.2019
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 28.12.2019
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 28.12.2019
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 28.12.2019
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 28.12.2019
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 28.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 02:51
Рубрика: В мире

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в субботу в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Фото: iStock
В Эстонии растет количество русскоговорящих студентов

Президент отметила, что в ее семье семилетний ребенок, знающий всего один язык, считается неразумным расточительством. "Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство", - цитирует Кальюлайд РИА Новости.

Она придерживается мнения, что все школы в республике должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие ученики. Жители Эстонии хотят, чтобы дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. Если все дети учатся в одной школе, то и у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей. "Так мы сможем вместе двигаться вперед", - подчеркнула Кальюлайд.

Русские школы Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону, установившему, что соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до 60% на эстонском и 40% на русском. Сейчас в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.

В мире Европа Эстония Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма