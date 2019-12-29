Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор канцлером ФРГ Ангелой Меркель по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля.

В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН, затронута также ситуация в Сирии, говорится в сообщении.

Кроме того, президент и канцлер обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Также Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".

Собеседники поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.