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29.12.2019 19:31
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу.

Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

Лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес и условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в пресс-службе Кремля

Ранее о том, что США предоставили информацию о готовящихся террористических актах на территории России, сообщал директор ФСБ Александр Бортников.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Происшествия Терроризм Антитеррор Президент Дональд Трамп Россия и США

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