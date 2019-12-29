Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

Президент России Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу.

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

Лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес и условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в пресс-службе Кремля

Ранее о том, что США предоставили информацию о готовящихся террористических актах на территории России, сообщал директор ФСБ Александр Бортников.