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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очень тревожная кнопка

Не все елки оказались готовы к праздникам
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8053)
МЧС России завершило внеплановые проверки мест проведения новогодних мероприятий. Проверено свыше 45 тысяч объектов. Итоги таковы - в целом страна готова к безопасной встрече Нового года, но вскрылись и недостатки, которые надо срочно устранять.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

В лидерах по обеспечению безопасности - Москва. Тут досконально проверены свыше 290 объектов, где запланированы мероприятия с массовым пребыванием детей, а также вокзалы, аэропорты и гостиницы. В каждом округе префектурами определено 87 специальных площадок для использования пиротехники. В праздники пожарную безопасность столицы будут обеспечивать 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и более 1300 человек личного состава ежесуточно.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Корреспонденту "РГ" пояснили, что проверки - это не просто походы инспектора по объектам с целью выявить, не завалены ли аварийные выходы и не просрочен ли огнетушитель. Комплекс надзорных мероприятий включает в себя обязательные инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности, а также, что особо важно, практические отработки действий в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

И вот по этому-то показателю некоторые регионы преподнесли сюрпризы. Что толку, если огнетушитель будет в порядке, но при этом пожарные в случае ЧП приедут поздно из-за несрабатывания сигнализации? За примерами ходить далеко не надо, охранника "Зимней вишни", который не нажал тревожную кнопку, до сих пор судят. И подобные примеры, увы, могут повториться.

В Северо-Западном округе с большей части социально-значимых учреждений с 00 часов 01 января 2020 года сигнал о пожаре может прекратить поступать в антикризисный центр МЧС России по Санкт-Петербургу.

Кое-где пожарным вообще сказали, платите или сигнал о пожаре с елок в часть не дойдет

О намерении отключить от приемного пульта МЧС объекты с массовым пребыванием людей предупредила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова "Служба технической поддержки систем передачи извещений о пожарах".

Фото: Александр Коркка/ РИА Новости
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Как следует из текста письма, долгое время существует схема передачи тревожного сигнала в подразделения местной пожарной охраны через приемный пульт противопожарной системы ЦАСПИ, принадлежащий коммерческому Центру безопасности "Охрана помещений". Вывод тревожного сигнала не напрямую пожарным, а через транслирующую организацию обходится в круглую сумму - более 800 млн. рублей за комплекс "услуг по взаимодействию с силами пожарной охраны". Но законом прямо запрещено передавать сигнал в пожарную часть через посредников. То есть безопасность социально значимых учреждений именно тут в отдельно взятом регионе оказалась зависима от выплат бюджетных средств за услуги по вызову пожарных, хотя вызов экстренных оперативных служб на всей территории России бесплатный.

В преддверии новогодних праздников все это выглядит не только как ультиматум, который коммерсанты предъявили властям Санкт-Петербурга, но и как угроза диверсии. О сложившейся ситуации уже проинформирована прокуратура. К счастью, это единственный столь вопиющий инцидент.

В основном же, по мнению директора надзорного Департамента МЧС России Рината Еникеева среди основных нарушений - недостаточность первичных средств пожаротушения, захламленность путей эвакуации, а также неисправность электротехнических средств.

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