Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега

В последние дни уходящего 2019 года в Москве ожидаются сильный ветер и метель.

По сообщению Гидрометцентра, характер погоды в Центральной России резко изменится в понедельник. Произойдет это из-за того, что через центральные регионы с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с, возможна метель. Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.

Но если в ночь на понедельник возможно понижение температуры до минус 6-9 градусов, то в понедельник снова потеплеет, и в ночь на 31 декабря столбики термометров доберутся до нулевой отметки.

В последний день года осадки уйдут в Поволжье. В центре пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ветер стихнет. Температура снова превысит климатическую норму на 7-10 градусов. В Москве области ожидается до плюс 3 градусов.

В новогоднюю ночь на большей части территории европейской России, в том числе и в столичном регионе, ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), температура воздуха в пределах нулевой отметки. Такая же погода сохранится и в первый день 2020 года.