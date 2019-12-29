Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли

В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли. Следователями органов СКР по Калужской области проводится процессуальная проверка.

Семеро мужчин в воскресенье утром отправились рыбачить на озеро вблизи села Жерелово Куйбышевского района. Примерно в полдень на телефон единой службы спасения поступила информация о том, что рыбаки провалились под лед.

- Четверо были спасены и с переохлаждением госпитализированы, - сообщили в региональном главке МЧС.

Еще трое пропали, и, как было понятно сразу, утонули. Но пока не найдены тела, люди считаются пропавшими - еще есть надежда. На озере работали четверо спасателей и одна единица техники.

В 15:20 водолазами было поднято из воды тело одного погибшего, через 35 минут - еще двух. Тела погибших были переданы спасателями полиции.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, в результате происшествия погибли трое местных жителей. Это отец и сын - 62 и 34 лет, соответственно, и еще один мужчина 52 лет.

- На месте работали следователи СК России, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СК.