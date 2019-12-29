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29.12.2019 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области погиб 33-летний мужчина.

В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, трагедия произошла во время вечеринки в одном из частных домов в Клину. Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания. Прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть.

Следователи выясняют, что привело к гибели жителя Подмосковья. Как сообщили родственники мужчины, он купил петарду в интернете год назад. Есть версия, что мужчина не сам поджег петарду. На ее могли попасть искры от сигаретного окурка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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