Высотку на Смоленской площади отреставрируют

Реставрировать фасады сталинской высотки на Смоленской площади, где сейчас размещается Министерство иностранных дел России, начнут после 2022 года. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, реставрация одной из семи московских "сестер" идет в несколько этапов. Все началось в 2000 году. Тогда работы коснулись левого крыла высотки. Два года назад исторический вид вернули шпилю и балюстраде. Именно поэтому верхняя часть здания сейчас выглядит светлее, чем остальная. "Так было в 50-е годы, - объяснил руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России Олег Саевский. - Со временем фасад впитал копоть и грязь, потому и потемнел".

На днях работы завершились в правом крыле здания - его обновили и снаружи, и внутри. На первом этаже в порядок привели вестибюль с подлинными колоннами из мрамора, полами из натурального камня и парадной лестницей. До наших дней дожили и почти все декоративные элементы - лепнина на потолке, круглые решетки на стенах, люстры и бра, дверные ручки. Все это тоже отреставрировали. Некоторые детали, правда, восстановили по сохранившимся чертежам.

Обновлены и служебные кабинеты, расположенные выше вестибюля. Там, по словам Саевского, разместятся департаменты министерства. Корпус "подогнали" под современные условия. Например, заменили устаревшие инженерные коммуникации. В следующем году, подчеркнул он, реставрация начнется в местном архивохранилище. За центральный же фасад легендарной высотки обещают взяться не раньше 2022 года.