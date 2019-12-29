Высотку на Смоленской площади отреставрируют

По его словам, реставрация одной из семи московских "сестер" идет в несколько этапов. Все началось в 2000 году. Тогда работы коснулись левого крыла высотки. Два года назад исторический вид вернули шпилю и балюстраде. Именно поэтому верхняя часть здания сейчас выглядит светлее, чем остальная. "Так было в 50-е годы, - объяснил руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России Олег Саевский. - Со временем фасад впитал копоть и грязь, потому и потемнел".
На днях работы завершились в правом крыле здания - его обновили и снаружи, и внутри. На первом этаже в порядок привели вестибюль с подлинными колоннами из мрамора, полами из натурального камня и парадной лестницей. До наших дней дожили и почти все декоративные элементы - лепнина на потолке, круглые решетки на стенах, люстры и бра, дверные ручки. Все это тоже отреставрировали. Некоторые детали, правда, восстановили по сохранившимся чертежам.
Обновлены и служебные кабинеты, расположенные выше вестибюля. Там, по словам Саевского, разместятся департаменты министерства. Корпус "подогнали" под современные условия. Например, заменили устаревшие инженерные коммуникации. В следующем году, подчеркнул он, реставрация начнется в местном архивохранилище. За центральный же фасад легендарной высотки обещают взяться не раньше 2022 года.