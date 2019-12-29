На Камчатке в необычной теплице поспел первый новогодний урожай

Последний день уходящего года для овощной теплицы, расположенной в Петропавловске-Камчатском, обещает стать особенным: в этот день здесь срежут первый урожай салата. Зелень пойдет в розницу. Через некоторое время в магазины отправятся и огурцы.

Валерий Прокопшин, управляющий тепличным комплексом "Эковитамин", встречает нас снаружи. Здание, где сейчас размещается ферма, когда-то было складским помещением, но сейчас внутри - настоящее тепличное хозяйство: комната, где проращивают семена, большое помещение с ярусами поддонов с зеленью, небольшое - где установлены шпалеры с огурцами, подсобные помещения.

Поддоны с салатом и другой зеленью установлены на стеллажах друг под другом, именно поэтому ферму называют вертикальной. Это первая подобного рода теплица в регионе, и производитель считает, что для сурового камчатского климата - это самый подходящий вариант. Растения выращивают методом гидропоники: в качестве грунта - минеральная вата, климат в помещении регулируется автоматически. Окон нет, свет и тепло дают светодиодные лампы. Предусмотрено и аварийное отопление. "Электроэнергия - самая затратная статья расходов. Сейчас в работе всего три стеллажа, когда запустим все 15, за электроэнергию будем платить до 400 тысяч рублей в месяц", - рассказывает собеседник "РГ".

На превращение бывшего склада в теплицу ушло около года и 110 миллионов рублей, которые вложил частный инвестор. Все оборудование - российское, смонтировала его компания из Брянска. Импортные только поддоны для зелени. В помещении с огурцами есть пространство для установки шести дополнительных шпалер. В этом случае компания сможет собирать около тонны огурцов в месяц, сейчас - около 200-300 килограммов.

Когда возникла идея строительства фермы, получить кредит молодой компании, не имеющей залогового имущества, не удалось, помощь от государства - тоже. Хотя значительная часть продукции завозится с материка, и ее доставка очень дорогая. В итоге даже не самого лучшего качества помидоры зимой продаются по 800-900 рублей за килограмм, огурцы - по 300-500, а есть и по 700 - от одного из местных тепличных хозяйств. Поставлять салат в розницу фермеры планируют по цене 350-400 рублей, в зависимости от упаковки. Надеются предприниматели и на обещания торговых точек не накручивать больше 20 процентов.

По бизнес-плану вложенные в вертикальную ферму деньги должны окупиться через 5-6 лет. Но фермеры уже хотят расширяться. Если найдут средства, то скоро смогут увеличить ассортимент и начать выращивать и другие культуры, например, томаты, кабачки, баклажаны.