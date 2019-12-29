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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Закончились субсидии на авиабилеты для перелетов с Дальнего Востока

Текст: Ольга Журман

"Аэрофлот" сообщил о закрытии продаж льготных билетов на рейсы с Дальнего Востока, сообщает Интерфакс.

Фото: iStock
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Закрытие продаж объясняется полным использованием выделенных бюджетных субсидий на перелеты дальневосточников в европейскую часть страны.

Забронированные до 28 декабря 2019 года билеты подлежат оформлению в соответствии с действующими правилами.

Продажи льготных билетов может быть продолжена, если появятся дополнительные средства на программу субсидируемых перевозок, воспользоваться которой могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

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