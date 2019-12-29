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29.12.2019 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Сибирь" отметит новый год в Рио-де-Жанейро

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Омский яхтклуб Фото: Омский яхтклуб
Фото: Омский яхтклуб

Яхта "Сибирь" пришвартовалась в порту Рио-де-Жанейро аккурат под Новый год. Участники кругосветки, приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды, задержатся здесь всего на несколько дней. И уже в ночь на 1 января вновь возьмут курс на Белый материк.

Недельный переход яхты от Сальвадора прошел благополучно. В порту путешественников встречали представители генконсульства.

Фото: Омский яхтклуб
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- Посольство России в Бразилии составило весьма обширную программу нашего пребывания в Рио-де-Жанейро. Правда, у нас и на яхте дел хватает. Но, конечно, мы не упустим счастливого шанса познакомимся с мечтой Остапа Бендера. Новый год планируем встретить в Рио, - сообщил "РГ" капитан Сибири Сергей Щербаков.

По словам яхтсменов, благодаря заботам генкосульства сибирякам предоставили бесплатную стоянку в одном из фешенебельных яхт-клубов Рио. А генконсул Владимир Токмаков признался что очень внимательно следит за ходом экспедиции. Программа пребывания российских путешественников в экзотическом мегаполисе насыщена до предела.

- Мы уже пообщались с многочисленными соотечественниками, с экипажем яхты "Елизавета", вышедшей из Красноярска в 2017 году и прибывшей в Рио двумя днями ранее. Побывали у подножия знаменитой статуи Христа. И снова встретились с соотечественниками в православном храме святой великомученицы Зинаиды. В их числе - основатель Бразильской балетной школы русская балерина Татьяна Лескова. Потомок декабриста Лунина, внучка известного омского писателя Леонида Иванова, - сообщил "РГ" матрос Алексей Декельбаум. - Очень живое, теплое и обширное общение. После сотни рукопожатий, дружеских объятий я сбился со счету.

Фото: Омский яхтклуб
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Фото: Омский яхтклуб
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Сегодня на "Сибири" пройдет очередной день открытых дверей. В канун Нового года яхтсмены станут свидетелями грандиозного карнавала, к которому приурочен праздник национального танца - самбы. Любопытная традиция: для всех, кто принимает участие в действе, шьются одноразовые костюмы, которые сразу после карнавала отправят на свалку.

- Однако отмечать наступление 2020-го мы уже будем на борту. А грандиозным новогодним фейерверком будем любоваться с залива, - поясняет Сергей Щербаков. - По плану, в первые часы Нового года "Сибирь" отправится в 12-дневный переход в Аргентину.

Справка

Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Флаг России путешественники водрузят на Белом материке в феврале 2020 года. Проект осуществляется при поддержке "Россисйкой газеты".

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