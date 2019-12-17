Как омичи с яхты "Сибирь" подружились с бразильскими докерами

Яхта "Сибирь" завершает ремонт в порту Бразилии перед ответственным рывком на Антарктиду. При этом у путешественников появилась масса местных помощников. О своих впечатлениях "Российской газете" рассказал матрос Алексей Декельбаум.

- На улице плюс тридцать, и уже с утра сайт погоды бесстрастно констатирует: уровень ультрафиолета "экстремальный". Нормальный декабрь в Бразилии. В семь утра на судостроительной верфи начинается рабочий день, который длится десять часов. За это время солнце медленно проползает с востока на запад, то есть справа налево. У южного полушария свои причуды...

На эту верфь нашу "Сибирь" вытащили для основательного ремонта. За первые пять месяцев кругосветного похода проблем у кораблика накопилось изрядно, а впереди еще свидание с Антарктидой. Организовано здесь все на редкость четко. А сам владелец компании Алейша Белов заботится о нас, как отец родной.

Столь радушному приему мы обязаны удачному стечению обстоятельств. Путешествуя по Транссибу, Алейша был проездом в Омске, встречался с капитаном яхты Сергеем Щербаковым. А когда узнал про кругосветку, сразу пригласил "по пути" завернуть в Сальвадор, пообещав полное содействие, и обещание свое сдержал с лихвой.

Алейша Белов - национальный герой Бразилии, родившийся в оккупированной Украине в 1943 году. Его родители ухитрились оттуда выбраться и оказались в Южной Америке. Он первым из бразильцев прошел вокруг света на яхте - такой же, как наша, 11-метровой (она сейчас стоит на постаменте на территории завода).

А всего Алейша совершил пять парусных кругосветок, причем трижды в одиночку. В 1981 году он создал судостроительную компанию, и сейчас на его верфях трудится 1200 человек. При этом за активное приобщение молодежи к яхтингу президент Бразилии даже наградил его орденом. В общем, обыкновенный великий человек... Причем, удивительно скромен и демократичен. Его нередко можно застать за обедом вместе с рабочими.

На заводе Алейша предоставил людей и технику для подъема "Сибири". Снял нам номера в гостинице в пригороде Сальвадора, для доставки на работу нанял микроавтобус, прикрепил экипаж к заводской столовой. Более того, нас еще и одели в фирменную спецодежду. В чем попало здесь работать нельзя.

Я устроился под днищем яхты и надраиваю почерневший и побитый кавитацией винт "Сибири". Подъехал Алейша - привез нам заказанные веревки. Посмотрел на мое занятие: "Не работай в тени - замерзнешь". И тут же заговорил с нашим старпомом о замене на яхте вышедшего из строя лага.

Встаем в полшестого, в шесть уже ждет автобус. Катим по бразильскому серпантину. За окнами пролетают участки натуральных джунглей, пальмово-банановые плантации. Обшарпанные домишки по большей части слеплены из плоского десятисантиметрового кирпича, поставленного на ребро. Ткни, и рассыплется. Мало того, для компенсации уклона на склонах все дома скособочены, так что картина получается феерическая. Но зато мы с ребятами можем со всей ответственностью заявить, что видели Бразилию не с парадного входа, а с самых окраин. Где ходят деревенские красотки, мамы нянчат малышей, народ толпится в ожидании автобуса, а по дорогам гуляют добрые собаки.

Даже в самом центре Сальвадора поражает тесное соседство фешенебельных небоскребов с облепившими склоны хибарами, порой даже без окон и дверей. До сих пор мы нигде не видели такой архитектурной "демократии". Впрочем, скудный быт - не повод для грусти. Трудно представить более жизнерадостный и приветливый народ, чем бразильцы.

Отношение к нам работников завода просто фантастически дружеское. Всегда готовы помочь, облегчить нам работу. Уже в первый день кричат "Добрый утро!", "Как деля?". Инженер Паоло с гордостью показывает мне португальско-русский разговорник. Те, кто не освоил русский, просто приветливо кивают нам или показывают большой палец. Как оказалось это национальный бразильский жест особого расположения.

Завтрак на предприятии в полседьмого утра - бутерброды или бананы, сок и кофе. На обед (с 12 до 13) - куриные стейки, мясо или рыба, экзотические салаты. Супов здесь не признают, в принципе, как и заедания блюд хлебом.

Рабочий день проходит в жестком пекле, поэтому повсюду на территории расставлены "поилки" с холодной водой. Но все равно глаза заливает пот. Список ремонтных работ расписан на десятки пунктов, начиная с восстановления обшивки корпуса, обновления палубы и заканчивая ремонтом и профилактикой механизмов.

К вечеру, изрядно уставшие, едем в гостиницу. По уровню она тянет максимум на одну звезду. Но! Добавьте еще пару звезд за ослепительную улыбку Беатрис на ресепшене, и еще пару звезд за доброжелательность хозяйки, персонала, вот вам и все пять.

Наскоро переодевшись, мы выходим из пятизвездочного отеля и сразу попадаем на галдящий пляж. Веселые люди за столиками пьют пиво, закусывая чем Бог послал. Мы проходим мимо и сходу вонзаемся в воду залива. Плаваем, хрюкая от удовольствия. Возвращаемся в свои номера. Ужинаем под зажигательную музыку и веселый гвалт за окном. Уже темно, но на дороге отчаянно танцуют недогулявшие жители глухой окраины Сальвадора. Пластика у них невероятная!

Отбой - дело добровольное, но, как правило, в полдесятого мы уже спим без задних ног. Завтра опять подъем и дел невпроворот. Время поджимает. "Сибирь" уже ждут в Рио-де-Жанейро, а до него дней шесть ходу...