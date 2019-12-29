В Чечне для жителей на 20 процентов снизят цену за вывоз мусора

В Чечне с 1 января 2020 года стоимость оплаты за вывоз мусора для местных жителей снизится сразу на 20 процентов. Об этом сообщается на официальной страничке Министерства строительства и ЖКХ республики в соцсетях.

Тариф регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в Чечне будет начисляться без НДС, что и позволит снизить цену.

Как пояснили в пресс-службе минстроя и ЖКХ Чечни, нововведения связаны с изменениями в федеральном налоговом законодательстве. Они предоставляют право субъектам РФ отказаться от начисления налога на добавленную стоимость для региональных операторов по вывозу ТКО.

Изменения были внесены в налоговый кодекс в июле 2019 года и вступят в силу с 1 января 2020 года. Это и позволило в Чеченской Республике снизить стоимость на вывоз отходов для жителей.

При этом сообщается, что Государственным комитетом цен и тарифов Чечни установлен максимальный тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

В итоге, например, стоимость вывоза мусора на одного человека, проживающего в многоквартирном доме в Грозном с 1 января 2020 года составит 64,28 рублей (вместо прежних 77,14 рублей). Для людей, проживающих в частном секторе в Грозном, цена за эти же услуги обойдется в 71,97 рублей с человека (вместо 86,36 рублей). В остальных городах и поселках республики стоимость составит - 56,60 рублей для жителя, проживающего в многоквартирном доме (вместо 67,91 рублей) и 64,98 рублей для того, кто живет в частном секторе (вместо 77,97 рублей).