В КБР на спецучениях 150 офицеров Минобороны поднялись на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии инструкторы Минобороны РФ по горной подготовке, прибывшие из разных регионов России, во время специальных сборов и тренировок, совершили восхождение на Эльбрус - самую высокую вершину Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего в сборах участвовало 150 офицеров из всех военных округов страны, а также курсанты Военного института физической культуры. Сборы по горнолыжной специальной подготовке проходили в спортивном центре "Терскол" в КБР.

- Инструкторы изучили приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, а также способы подъема на склоны и скоростного спуска, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

После этого все участники сборов совершили восхождение на Эльбрус на высоту 5642 метров над уровнем моря.