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29.12.2019 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перевозчик прокомментировал ДТП с автобусом из Петербурга в Эстонии

Текст: Ольга Штраус

Компания Ecolines, чей автобус опрокинулся в Эстонии, дала корреспонденту "РГ" краткий комментарий по происшествию.

В фирме уточнили, что этот рейс обслуживал эстонский перевозчик: он привез пассажиров в Санкт-Петербург и отправился обратно.

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Причины аварии и техническое состояние автобуса, как и то, находились ли на его борту россияне и в каком они сейчас состоянии, сообщить не смогли ни в отделении Ecolines в Санкт-Петербурге, ни в отделении компании в Таллине.

В эстонском отделении компании отметили, что у руководства сегодня, в воскресенье, выходной день, поэтому никто никаких сведений давать не готов

Напомним, что автобус вез 67 человек. На шоссе Таллин - Нарва машина съехала в кювет. Пострадали, по разным данным, 4 или 5 человек. Пострадавшие доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает. За пассажирами приехал другой автобус и отвез людей в Таллин.

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