Журналистка "РГ" в Санкт-Петербурге Мария Голубкова, которая в числе первых пассажиров проехала на поезде № 7 "Таврия" по маршруту "Санкт-Петербург-Севастополь" из Северной столицы в Крым занесена в числе прочих пассажиров в базу данных украинского сайта "Мировторец", сообщает издание "Фонтанка".

В этот список внесены пассажиры поезда, о которых упоминалось в репортаже, а также журналистка "Фонтанки" Венера Галеева, блогер Алена Бардовская и другие. Основанием для включения этих лиц в список "Миротворца" стало, по мотивировкам сайта, "сознательное нарушение госграницы Украины".

Украинский сайт "Миротворец" вносит данные о россиянах, украинцах и других гражданах, которые посещают Крым без разрешения Киева или являются участниками конфликта в Донбассе.

Поезд "Таврия", который открыл железнодорожное сообщение с полуостровом, впервые отправился из Петербурга в Севастополь 23 декабря. В нем находилось 600 человек.

МИД Украины выразил протест в связи с открытием железнодорожного сообщения с Крымом через Крымский мост, назвав это грубым нарушением международного права, поскольку власти Украины не признают итоги референдума, который состоялся в 2014 году, в результате которого Крым вошел в состав России. В Москве заявили, что вопрос о принадлежности Крыма навсегда закрыт.