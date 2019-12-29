Пресечены возможные теракты в Санкт-Петербурге

ФСБ России задержала двоих граждан России, готовящих теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Задержание произошло 27 декабря, но известно о нем стало только 29 декабря. После того, как об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Примечательно, что предотвратить теракты удалось благодаря данным, полученным от американских партнеров накануне.

В сообщении говорится, что ФСБ России на основании ранее полученной от американских партнеров информации задержало двоих российских граждан. Они собирались совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.

"У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации). Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия", - цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что с начала года в России пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта. В этом году в России были пресечены все попытки терактов.