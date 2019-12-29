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29.12.2019 20:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Внедрен новый способ лечения щитовидной железы

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Кубани в Краевой клинической больнице №1 врачи внедрили новый уникальный способ лечения заболеваний щитовидной железы. Первые 10 пациентов уже успешно прооперированы.

Хирурги выполнили вмешательства с помощью сверхтонких эндоскопов через маленькие надрезы в подмышечных впадинах больных. Это позволило избежать видимых послеоперационных шрамов в нижней части шеи, которые неизбежно остаются после традиционных полосных операций.

Фото: НМИЦ им. Мешалкина
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Хирургическое вмешательство, которое начали использовать врачи больницы и которое характеризуется использованием эндоскопов, уникально тем, что позволяет значительно сократить восстановительный период пациента после операции. Он протекает в 2-3 раза быстрее, чем обычно. Некоторые из пациентов выписываются уже на третий день.

Сейчас подобные операции проводятся лишь в нескольких городах в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В ЮФО и СКФО такие вмешательства начали делаться лишь в Краснодаре.

Все операции первых десяти больных прошли благополучно и без осложнений. Каждое из них заняло по времени от одного до 1,5 часов. Среди вылеченных заболеваний оказались удаление онкологических опухолей, токсические аденомы щитовидной железы, а также первичный гиперпаратиреоз с аденомами паращитовидных желез.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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