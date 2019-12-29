Новости

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 19:31
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 19:08
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 18:45
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 18:36
Турция показала национальный электромобиль 18:32
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 18:29
В Симферополе установили памятник цапле Симе 18:11
Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus 18:10
В КБР на спецучениях 150 офицеров Минобороны поднялись на Эльбрус 17:52
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата 17:47
Каждый третий немец ждет отставки правящей коалиции 17:26
В первые дни Нового года температура может повыситься до плюс 5 градусов 17:15
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды 16:57
В Краснодаре скончался солист Музыкального театра Владимир Генин 16:55
Россия и Украина начали процесс подписания документов по транзиту газа 16:48
Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте в рамках "Тур де Ски" 16:33
Еще один английский клуб заинтересовался Чаловым 16:17
147 жилых домов под Иркутском остались без света 16:16
Матвиенко считает преступным сравнение СССР и нацистской Германии 16:11
Обмен пленными между ЛНР и Киевом состоялся по формуле "25 на 63" 16:02
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега 16:00
Опрос: немцы надеются на Меркель и Путина в решении мировых проблем 15:57
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище 15:37
Лучшие моменты из фильмов, сериалов и клипов года собрали в одно видео 15:21
В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 18:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Симферополе установили памятник цапле Симе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В центре Симферополя, у здания музыкального училища им. П.И. Чайковского, установлена и завтра будет торжественно открыта скульпутрная композиция с цаплей Симой, которая несколько лет была живым символом протекающей через столицу Крыма реки Салгир.

Как сообщил пресс-центр Симферопольского горсовета, "металлическая композиция установлена за счет меценатов и выкована тремя симферопольскими мастерами кузнечного дела". Помимо цапли Симы, памятник состоит из секции чугунного забора, которым ограждена набережная, экскаваторного ковша и сидящей в нем лягушки.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Мэр Симферополя предложила установить памятник цапле

- Арт-объект посвящен завершению реконструкции набережной и вместе с тем успешному сохранению мест обитания для всех живущих на реке животных, - уточнили в горсовете.

Правда, автор концепции реконструкции набережной Салгира архитектор Кирилл Бабеев усомнился в художественной ценности нового-арт-объекта.

- Не хочется перед праздниками о плохом, но это наглядный пример того, как можно извратить и испортить хорошую идею, - написал он в Facebook.- Печально, что в городе решения о появлении новых визуальных образов принимаются кулуарно, без привлечения архитекторов и на очень низком уровне. Не уверен, что кусок ограждения, лужа, цапля и ковш станет достойным украшением набережной Симферополя. Интересно узнать имена авторов и причастных к созданию этого странного "памятника", выставляющего не в лучшем свете важный для города объект, к реализации которого я имел непосредственное отношение.

Напомним, идею установить памятник цапле Симе высказала экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко. Цапля несколько лет жила в русле реки Салгир в городской черте, перебираясь с места на место и питаясь речной рыбой. Горожане озаботились ее судьбой в начале реконструкции набережной - думали, что тяжелая техника, очищавшая русло от ила, повредит пернатому. Но птица не испугалась такого соседства и даже с интересом наблюдала за экскаваторами.

Но спустя некоторое время горожане забили тревогу: неизвестные злоумышленники зачем-то пытались отловить Симу. Неравнодушные симферопольцы спугнули птицеловов, но спустя некоторое время Сима безвозвратно пропала, и уже несколько месяцев ее никто не видел.

30 декабря памятник Симе откроют в 13 часов.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент