В Симферополе установили памятник цапле Симе

В центре Симферополя, у здания музыкального училища им. П.И. Чайковского, установлена и завтра будет торжественно открыта скульпутрная композиция с цаплей Симой, которая несколько лет была живым символом протекающей через столицу Крыма реки Салгир.

Как сообщил пресс-центр Симферопольского горсовета, "металлическая композиция установлена за счет меценатов и выкована тремя симферопольскими мастерами кузнечного дела". Помимо цапли Симы, памятник состоит из секции чугунного забора, которым ограждена набережная, экскаваторного ковша и сидящей в нем лягушки.

- Арт-объект посвящен завершению реконструкции набережной и вместе с тем успешному сохранению мест обитания для всех живущих на реке животных, - уточнили в горсовете.

Правда, автор концепции реконструкции набережной Салгира архитектор Кирилл Бабеев усомнился в художественной ценности нового-арт-объекта.

- Не хочется перед праздниками о плохом, но это наглядный пример того, как можно извратить и испортить хорошую идею, - написал он в Facebook.- Печально, что в городе решения о появлении новых визуальных образов принимаются кулуарно, без привлечения архитекторов и на очень низком уровне. Не уверен, что кусок ограждения, лужа, цапля и ковш станет достойным украшением набережной Симферополя. Интересно узнать имена авторов и причастных к созданию этого странного "памятника", выставляющего не в лучшем свете важный для города объект, к реализации которого я имел непосредственное отношение.

Напомним, идею установить памятник цапле Симе высказала экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко. Цапля несколько лет жила в русле реки Салгир в городской черте, перебираясь с места на место и питаясь речной рыбой. Горожане озаботились ее судьбой в начале реконструкции набережной - думали, что тяжелая техника, очищавшая русло от ила, повредит пернатому. Но птица не испугалась такого соседства и даже с интересом наблюдала за экскаваторами.

Но спустя некоторое время горожане забили тревогу: неизвестные злоумышленники зачем-то пытались отловить Симу. Неравнодушные симферопольцы спугнули птицеловов, но спустя некоторое время Сима безвозвратно пропала, и уже несколько месяцев ее никто не видел.

30 декабря памятник Симе откроют в 13 часов.