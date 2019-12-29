Глава небольшого ямальского города Губкинский Андрей Гаранин, депутат Законодательного собрания Ямала Виктор Казарин и депутат Гордумы Ирек Насыров под Новый год облачились в костюмы Дедов Морозов и сели за руль такси, чтобы подарить пассажирам подарки и узнать их мнение о развитии муниципалитета. Таким "сказочным" образом они решили еще добавить горожанам праздничного настроения.

Кто-то из пассажиров сразу догадывался, что за рулем мэр города, а кто-то от души смеялся, когда водитель снимал бороду. Причем, за руль сели не просто так. Во время пути дотошно расспрашивали пассажиров, как они оценивают развитие города, узнавали пожелания на перспективу.

- Очень хотелось создать жителям особое новогоднее настроение! Я с большим удовольствием пообщался с горожанами, при этом сделал выводы и для себя, на что мне обратить в дальнейшем особое внимание. Постараюсь в новом году решить проблемы людей, о которых они мне рассказали в пути, - пообещал Андрей Гаранин.

Горожанам же инициатива явно понравилась. К примеру, ролик о "работе" Дедом Морозом в Инстаграме мэра Губкинского всего за три часа набрал 90 комментариев и более 2000 просмотров.

- Эта поездка мне точно запомнится надолго! Деда Мороза я, конечно, узнала и сразу решила задать все вопросы, которые у меня были - по дорогам, медицинскому обслуживанию. Теперь надеюсь, что мэр выполнит все желания, - поделилась впечатлениями пассажирка и жительница города Татьяна Борисова.