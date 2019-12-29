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29.12.2019 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге прошел забег "моржей"

Текст: Ольга Штейн
Фото: Фото предоставлено Федерацией зимнего плавания Свердловской области Фото: Фото предоставлено Федерацией зимнего плавания Свердловской области
Фото: Фото предоставлено Федерацией зимнего плавания Свердловской области

Любители зимнего плавания пробежались по центру города с голыми торсами, пропагандируя закаливание и здоровый образ жизни.

Организатор забега - Федерация зимнего плавания Свердловской области. Акцию проводят уже лет шесть. Поначалу в нем участвовали единицы, сегодня к акции присоединился 21 человек. Погода была солнечная, без осадков, -16 градусов, ветер.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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- Основная масса - люди, которые занимаются моржеванием, но было и несколько человек, которые еще не пробовали себя в этом виде спорта, - рассказала "РГ" координатор забега Анна Петрова. - 29 декабря проходит общероссийская акция "Закаленная Россия - здоровая страна", и мы таким образом к ней приобщились. Цель забега - пропаганда здорового образа жизни.

Бежали около часа: от спортивного магазина на улице Вайнера, до Ледового городка и по центральным улицам обратно. Говорят, бежать было комфортно: дороги почищены, льда нет. Для участников был обозначен дресс-код: мужчины должны были надеть костюм Деда Мороза (красные шорты, колпак, белая борода), женщины - наряд Снегурочки (голубая юбка, белая футболка). Прохожие при виде морозоустойчивых спортсменов улыбались и махали руками, рассказывают организаторы. Правда, никто из случайных зрителей не решился снять куртку и пополнить ряды бегунов.

Один из самых взрослых участников забега - Вера Иваницкая. В марте ей исполнится 72. Зимним плаванием она занимается уже 20 лет и чувствует себя прекрасно.

- Когда выходишь из воды, кажется, что можешь горы свернуть! Непередаваемые ощущения! - рассказывает она. - В зимнее плавание идут люди не от избытка здоровья. Начинают заниматься - и проблемы уходят. Мой отец в свое время страдал от радикулита, занялся моржеванием - и совершенно забыл о нем, дожил до 86 лет. У меня самой хронический гайморит - обострения случаются не чаще, чем раз в семь-десять лет.

Сегодняшняя пробежка Веру Викторовну совсем не утомила: напротив, после она отправилась в бассейн.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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