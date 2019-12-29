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29.12.2019 22:41
Рубрика: Экономика

Кто остался на трубе

Россия и Украина начали подписание контракта о транзите газа
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8053)
Россия и Украина начали подписание договора о транзите газа в Европу. Финальные напряженные переговоры двух стран продолжались с 26 по 29 декабря. Сторонам удалось договориться по всем принципиальным вопросам. Условия соглашения уже известны. Глава Минэнерго Александр Новак назвал их компромиссными и взаимовыгодными.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

Договор заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа (65 миллиардов в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие годы). Стороны отказываются от взаимных претензий по действующим контрактам и отзывают арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений. "Газпром" и правительство Украины подписывают мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов. Кабинет министров Украины 28 декабря одобрил подписание этого соглашения. "Газпром" 27 декабря выплатил Украине 2,9 млрд долларов по уже принятому решению Стокгольмского арбитража. Вице-премьер Дмитрий Козак назвал это решение "трудным выбором, но подчеркнул что оно помогло избежать больших потерь.

Есть надежда, что этот договор поставит точку в череде газовых конфликтов двух стран. Их кульминацией почти 11 лет назад стала полная остановка транзита газа через Украину с 7 по 20 января 2009 года.

Разговоры о победителях и проигравших не имеют смысла. На компромиссы пошли обе стороны

Часто говорят, что новые российские газопроводы в Европу строятся лишь для того, чтобы лишить Украину транзита газа и, соответственно, части доходов бюджета (по разным оценкам 8-10%). Но 10 лет назад Европа приветствовала переход в активную фазу строительства первого "Северного потока". При этом речи о полном отказе от транзита через Украину никогда не было, только об уменьшении его объемов и диверсификации поставок. Ведь даже после ввода в строй всех новых газопроводов полностью отказаться от маршрута через Украину не получится.

По объемам прокачки газа в Европу маршрут через Украину по-прежнему остается самым мощным. Суммарно по нему можно поставить в ЕС 142,5 млрд кубометров газа в год. Это больше совокупной мощности наших газопроводов в ЕС, построенных после 2009 года.

Фото: istock
Козак: Россия заинтересована в сохранении экспорта газа через Украину

С 2009 года значительно вырос экспорт российского газа, может вырасти еще в ближайшие годы. Поэтому востребованными могут оказаться как новые газопроводы, так и украинский транзит, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Отказаться от поставок через Украину было невозможно, да и не нужно. Транзит выгоден Украине - бюджет получает доходы, поддерживается газотранспортная система страны, которая без российского газа придет в упадок. Он выгоден России, есть возможность наращивать объемы экспорта", - подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. Кроме того, если учесть существующие в ЕС юридические и технологические ограничения на прокачку российского газа по сухопутным продолжениям наших трубопроводов, то России обойтись без украинского транзита никак не получится.

Поэтому все разговоры о победителях и проигравших не имеют смысла. На серьезные компромиссы пошли обе стороны. Вот если бы договориться не удалось, тогда бы проигравшими стали все - и Россия, и Украина, и Европа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу

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