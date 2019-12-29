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29.12.2019 16:48
Рубрика: В мире

Россия и Украина начали процесс подписания документов по транзиту газа

Текст: Сергей Тихонов

На газовых переговорах России и Украины в Вене начался процесс подписания документов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Последний раунд переговоров начался 26 декабря. Еще вчера, 28 декабря, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что сторонам пока не удается окончательно согласовать тексты документов.

Речь шла о соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", где должны быть определены технические регламенты и правила взаимодействия между ними. Кроме того, стороны согласовывали договор об организации транзита, а также детали мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Там же, в Вене, 20 декабря стороны приняли предварительное решение, что договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа.

В 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубометров в год. Стороны согласились отказаться от взаимных претензий по действующим контрактам и отозвать арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Кроме того, "Газпром" и правительство Украины подписывают мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины на сумму в 7,4 млрд долларов. Кабинет министров в Киеве 28 декабря одобрил подписание этого соглашения. Со своей стороны российская компания 27 декабря уже выплатила Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Переговоры с Украиной по газу

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