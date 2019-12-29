Россия и Украина начали процесс подписания документов по транзиту газа

На газовых переговорах России и Украины в Вене начался процесс подписания документов. Об этом сообщает ТАСС.

Последний раунд переговоров начался 26 декабря. Еще вчера, 28 декабря, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что сторонам пока не удается окончательно согласовать тексты документов.

Речь шла о соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", где должны быть определены технические регламенты и правила взаимодействия между ними. Кроме того, стороны согласовывали договор об организации транзита, а также детали мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Там же, в Вене, 20 декабря стороны приняли предварительное решение, что договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа.

В 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубометров в год. Стороны согласились отказаться от взаимных претензий по действующим контрактам и отозвать арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Кроме того, "Газпром" и правительство Украины подписывают мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины на сумму в 7,4 млрд долларов. Кабинет министров в Киеве 28 декабря одобрил подписание этого соглашения. Со своей стороны российская компания 27 декабря уже выплатила Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.