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29.12.2019 18:59
Рубрика: Общество

Всюду жизнь

Росстат представил три демографических сценария
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Через 16 лет население России может как существенно вырасти, так и сократиться. Росстат представил три сценария демографических процессов в стране до 2036 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оптимистичному прогнозу численность населения, которая сейчас составляет почти 147 млн человек, к началу 2036 года увеличится до 150 млн. Так произойдет, если естественная убыль населения снизится с 249 до 21 тысячи человек в год, а миграционный прирост вырастет до 386 тысяч человек.

Ученые назвали главную демографическую проблему России

Средний вариант прогноза предполагает, что численность населения снизится к началу 2036 года почти до 143 млн человек. При этом с 2022 по 2028 год будут в наибольшей степени ощущаться последствия "демографических провалов" девяностых годов XX века.

Самый пессимистичный вариант предполагает, что рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток снизится. Тогда население страны сократится до 134 млн человек.

По самому хорошему прогнозу численность населения вырастет до 150 млн человек к 2036 году, по самому плохому - сократится до 134 млн

Если ранее Росстат прогнозировал рост рождаемости в 2030 году, то в новом варианте прогноза он ожидается при разных сценариях с 2026-2027 годов, отмечает профессор кафедры статистики МИРЭА РТУ Татьяна Бурцева.

По прогнозам ООН, спад численности населения в России должен начаться не позднее 2021 года, а единственный источник улучшения ситуации - увеличение продолжительности жизни, отмечает доцент кафедры экон­омической статистики РЭУ им Г.В. Плехано­ва Ольга Лебединская.

Общество Соцсфера Демография Правительство Росстат

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