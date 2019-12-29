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29.12.2019 23:38
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
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Первый период прошел в равной борьбе. Правда, американцы бросали по воротам чуть чаще (10 против 8), но, в целом, ни у одной из команд преимущества не было. У россиян активен был Александр Хованов. Он мог забить на десятой минуте, но Спенсер Райт выручил США.

Вторая 20-минутка не предвещала того провала, который случился у россиян в концовке. Оставшись в меньшинстве, команда Валерия Брагина пропустила: на 36-й минуте отличился Артур Калиев. А спустя шесть секунд Ник Роберстон во второй раз огорчил Амира Мифтахова, забросив шайбу при помощи рикошета. К слову, для Мифтахова эти голы стали первыми, пропущенными на чемпионате мира.

В начале третьего периода американцы увеличили отрыв до трех голов. Это Калиев в одиночку забрался в зону соперника и бросил из-под защитника, шайба проползла под щитками голкипера российской сборной. Наши хоккеисты ответили лишь точным ударом Александра Романова.

Добавим, что следующий матч Россия проведет 31 декабря против Германии. А американцы днем ранее встретятся с хозяевами турнира чехами.

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