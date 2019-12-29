Новости

Сирийские войска освободили населенный пункт в провинции Идлиб 01:21
Брагин прокомментировал крупную победу России над Канадой 01:01
Певец Рома Жуков и его спутница задержаны за пьяный дебош в Якутии 00:55
Команду Головина возглавил экс-тренер сборной Испании 00:55
Иран пригрозил желающим следить за совместными учениями с РФ и КНР 00:36
Суд отпустил пятерых экс-бойцов "Беркута" под личное обязательство 00:25
В Москве на Тверскую привезли снег 28.12.2019
Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже 28.12.2019
Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря 28.12.2019
Молочный шоколад с низким содержанием сахара создали в Великобритании 28.12.2019
Рыбоводы получат земельные участки 28.12.2019
"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх" 28.12.2019
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной 28.12.2019
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания 28.12.2019
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР 28.12.2019
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями 28.12.2019
Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 28.12.2019
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 28.12.2019
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 28.12.2019
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 28.12.2019
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 28.12.2019
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 28.12.2019
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму 28.12.2019
Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы 28.12.2019
В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри 28.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 01:21
Рубрика: В мире

Сирийские войска освободили населенный пункт в провинции Идлиб

В Сирии правительственные войска заняли в субботу населенный пункт Эль-Хальба, расположенный на юго-востоке провинции Идлиб. Он служил форпостом боевикам из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В ходе операции поселок был полностью очищен от террористов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Сирийская армия атаковала позиции террористов на севере Латакии

Ранее в окрестностях города Джарджаназ, к востоку от Идлиба, сирийские военнослужащие отбили опасные атаки бандформирований, которые предприняли попытку вернуть под свой контроль позиции на участке фронта Эт-Тах - Телль-Манас, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство SANA. Военные и ополченцы заставили боевиков отступить, уничтожив не менее 30 террористов и два заминированных пикапа.

По данным газеты Al-Akhbar, террористы и поддерживающие их формирования сирийской оппозиции нарушили очередное соглашение о прекращении огня в Идлибе, достигнутое в начале недели. Воспользовавшись непогодой, они попытались отвоевать занятые правительственными силами рубежи на подступах к городу Маарет-Нааман.

Напомним, с 19 декабря армия и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль армии Сирии вернулась территория в 320 квадратных километров. Данный регион находился в руках боевиков с 2012 года.

Боевики с помощью дронов атаковали военный аэродром в сирийском Хаме
В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма