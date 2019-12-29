Сирийские войска освободили населенный пункт в провинции Идлиб

В Сирии правительственные войска заняли в субботу населенный пункт Эль-Хальба, расположенный на юго-востоке провинции Идлиб. Он служил форпостом боевикам из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В ходе операции поселок был полностью очищен от террористов.

Ранее в окрестностях города Джарджаназ, к востоку от Идлиба, сирийские военнослужащие отбили опасные атаки бандформирований, которые предприняли попытку вернуть под свой контроль позиции на участке фронта Эт-Тах - Телль-Манас, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство SANA. Военные и ополченцы заставили боевиков отступить, уничтожив не менее 30 террористов и два заминированных пикапа.

По данным газеты Al-Akhbar, террористы и поддерживающие их формирования сирийской оппозиции нарушили очередное соглашение о прекращении огня в Идлибе, достигнутое в начале недели. Воспользовавшись непогодой, они попытались отвоевать занятые правительственными силами рубежи на подступах к городу Маарет-Нааман.

Напомним, с 19 декабря армия и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль армии Сирии вернулась территория в 320 квадратных километров. Данный регион находился в руках боевиков с 2012 года.