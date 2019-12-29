СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

По меньшей мере, два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы, которая произошла во время службы в церкви в городе Таррант, округа Уайт, расположенного в Техасе. Также сообщается о двух пострадавших с ранениями, не представляющими угрозу для жизни. Один человек погиб на месте стрельбы, а другой по дороге в больницу, сообщает Dallas Morning News со ссылкой на пресс-секретаря местной службы скорой помощи.

Вместе с тем, власти пока не официально не огласили информацию о погибших, несмотря на то, что эта новость стала приоритетной в американских СМИ.

Судя по всему, в религиозном учреждении произошла самая настоящая бойня. Свидетель рассказал местному филиалу CBS, что человек, вооруженный дробовиком, подошел к алтарю во время причастия и открыл огонь внутри церкви, прежде чем его застрелил человек, посещавший службу.

Власти считают, что злоумышленник был одним из трех застреленных, но неизвестно, был ли он убит или ранен, сообщает в свою очередь, телеканал CBS 11. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон сказал, что он шокирован и опечален, услышав сообщения. Губернатор штата Грег Эбботт выразил благодарность прихожанам, "которые действовали быстро, чтобы убить стрелка и помочь предотвратить дальнейшую гибель людей".

Съемка стрельбы была запечатлена на видео, поскольку церковная служба, по всей видимости, транслировалась на YouTube, сообщает New York Daily News.