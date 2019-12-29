Новости

Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после обмена пленными 00:07
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею 29.12.2019
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет 29.12.2019
СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе 29.12.2019
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день 29.12.2019
США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке 29.12.2019
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против "Северного потока-2" 29.12.2019
На Кубани врачи внедрили новый способ лечения щитовидной железы 29.12.2019
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли 29.12.2019
США потребовали экстрадиции из Украины солдата, обвиняемого убийстве 29.12.2019
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге на Новый год 29.12.2019
В КНДР собран пленум ЦК партии "для решения важных вопросов" 29.12.2019
Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором 29.12.2019
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 29.12.2019
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 29.12.2019
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 29.12.2019
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 29.12.2019
Турция показала национальный электромобиль 29.12.2019
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 29.12.2019
В Симферополе установили памятник цапле Симе 29.12.2019
Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus 29.12.2019
В КБР на спецучениях 150 офицеров Минобороны поднялись на Эльбрус 29.12.2019
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата 29.12.2019
Каждый третий немец ждет отставки правящей коалиции 29.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 23:05
Рубрика: В мире

СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

Текст: Андрей Васильев

По меньшей мере, два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы, которая произошла во время службы в церкви в городе Таррант, округа Уайт, расположенного в Техасе. Также сообщается о двух пострадавших с ранениями, не представляющими угрозу для жизни. Один человек погиб на месте стрельбы, а другой по дороге в больницу, сообщает Dallas Morning News со ссылкой на пресс-секретаря местной службы скорой помощи.

В Аризоне два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

Вместе с тем, власти пока не официально не огласили информацию о погибших, несмотря на то, что эта новость стала приоритетной в американских СМИ.

Судя по всему, в религиозном учреждении произошла самая настоящая бойня. Свидетель рассказал местному филиалу CBS, что человек, вооруженный дробовиком, подошел к алтарю во время причастия и открыл огонь внутри церкви, прежде чем его застрелил человек, посещавший службу.

В США двое погибли, двое ранены в результате стрельбы в госучреждении

Власти считают, что злоумышленник был одним из трех застреленных, но неизвестно, был ли он убит или ранен, сообщает в свою очередь, телеканал CBS 11. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон сказал, что он шокирован и опечален, услышав сообщения. Губернатор штата Грег Эбботт выразил благодарность прихожанам, "которые действовали быстро, чтобы убить стрелка и помочь предотвратить дальнейшую гибель людей".

Съемка стрельбы была запечатлена на видео, поскольку церковная служба, по всей видимости, транслировалась на YouTube, сообщает New York Daily News.

В мире США Массовые убийства в США

Главное сегодня

В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент