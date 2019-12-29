Смысл и бессмыслица кинорейтингов

Авторы интернет-портала MSN проанализировали многочисленные списки "лучших фильмов" за разные годы и выстроили свой рейтинг - сообразно частоте упоминаний о картинах. Получился только что опубликованный список "Сто лучших фильмов всех времен". Он на портале представлен в виде афиш знаменитых шедевров. Просматривать этот список как минимум забавно. Хотя в него вошли картины пусть разнокалиберные, но безусловно знаковые - своего рода вехи в истории кино.

Топ-100 открывает "Лихорадка субботнего вечера" Джона Бэдэма, за нею идет "Сладкая жизнь" Феллини. Это настораживает, но допустим. Затем, вслед за "Выпускником" Майка Николса (3 место), "Чайнатауном" Романа Полански (4) и "Безумным Максом" Джорджа Миллера (5) идут "Зеркало" Андрея Тарковского (6), "Властелин колец" Питера Джексона (7) и "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна (8). Рядом со "Страстями Жанна д`Арк" Дрейера (10 место) - "Отрочество" Ричарда Линклейтера (11). "На последнем дыхании" Годара и "Персона" Ингмара Бергмана заняли 13 и 14 места. Только на 16-м месте оказался новаторский фильм Феллини "Восемь с половиной", а вслед за ним, на 17-м, вы не поверите, "Лунный свет" Барри Дженкинса - фильм отличный, душевный и завоевавший "Оскара", но совсем другой крупности, если говорить о его кинематографической ценности.

Сильно уступают Дженкинсу кумиры современности Квентин Тарантино с "Бешеными псами" (20-е место) и Джеймс Кэмерон с "Титаником" (22-е место). Первое упоминание о жанре мюзикла случилось только на 24-м месте - здесь самый слабый, на мой взгляд, образец классического американского жанра "Ла Ла Лэнд" Дамьена Шазелла. И только на 25-м месте в бой вступает первая анимация - причем это не диснеевская "Белоснежка" (она на 36-м месте), а "ВАЛЛ.И" Эндрю Стэнтона: электронный робот отодвинул на 27-е место даже всеми любимого "Короля Льва" образца 1994 года (режиссеры Роб Минкофф и Роджер Аллерс).

32-го места удостоилась "Красота по-американски" Сэма Мендеса, ей уступил воинственный "Гладиатор" Ридли Скотта (33 место). Большая драматургия появляется только на 35-м месте с фильмом "Трамвай "Желание" Элиа Казана по пьесе Теннесси Уильямса.

Только на пороге четвертого десятка в списке возникает кино Азии: на 38-м месте "Олдбой" Пак Чхан-ука. Великому Стэнли Кубрику досталось только 41-е место, и то за ужастик "Сияние" - взорвавший планету "Заводной апельсин" отброшен аж на 60-е место! Обижен величайший из киногениев Чарли Чаплин: его "Новые времена" не годятся в подметки ни "Властелину колец", ни тем более "Лунному свету" - они на 42-м месте (еще меньше повезло "Огням большого города" - они открывают вторую пятидесятку, всего на два места опередив братьев-сестер Вачовски с их культовой "Матрицей"). На 45-м месте "400 ударов" Франсуа Трюффо, на 47-м - Акира Куросава с "Расемоном", после чего незаконно его опередивший Пак Чхан-ук по большому счету должен себе сделать харакири.

Среди мелочевки, составившей вторую половину почетной сотни, "Назад в будущее" Роберта Земекиса (55 место), "Метрополис" Фрица Ланга (56), "Империя наносит ответный удар" Ирвина Кершнера (57) и "Унесенные ветром" Виктора Флеминга (58).

Сильно отстал от Диснея японский кудесник Хаяо Миядзаки - его увенчанные берлинским Золотым медведем "Унесенные призраками" удостоились только 63-го места. На 64-м прорезался наконец итальянский неореализм в лице Витторио Де Сика с "Похитителями велосипедов". Первый в новейшей истории фильм катастроф - "Челюсти" Стивена Спилберга - вынырнул из пучин забвения на 65-м месте непосредственно перед "Сансет-бульваром" Билли Уайлдера (66). Фильм Милоша Формана "Кто-то пролетел над гнездом кукушки" отбросило на 75-е место, а рекордсмен по количеству "Оскаров" моя любимая драма Джозефа Манкевича "Все о Еве" и вовсе отступила на 77 место. Хрупкий "Инопланетянин" Стивена Спилберга довольствуется 78-м местом, "Волшебник из страны Оз" - 81-м. Любимейшая комедия всех времен и народов "Некоторые любят погорячее" (у нас "В джазе только девушки") Билли Уайлдера попала на 86-е, на одну ступеньку опередив "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино (87).

На 91-м месте знаменитейшая судебная драма Сидни Люмета "12 разгневанных мужчин" (не путать с "12" Никиты Михалкова, где в основе примерно тот же фабульный ход). Легендарная "Касабланка" Майкла Кертиса заняла 95-е место, великий мюзикл Стэнли Донена "Поющий под дождем", официально возведенный в ранг национального достояния Америки, угодил на 98-е место. И вы ни за что не догадаетесь, какой фильм оказался на последнем, сотом месте рейтинга. Это… "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса - тот самый, который очень долго держался на первом месте как лучший фильм всех времен и народов.

Вероятно, предвидев нечто подобное, Толстой написал пророческую первую фразу "Анны Карениной": "Все смешалось в доме Облонских".

Приведенный выше рейтинг мне кажется важным: он цифрами подтверждает возмутивший некоторых коллег мой тезис о полной бессмысленности как кинорейтингов, так и кинопремий: это не более чем рулетка, прихотливая игра настроений и вкусов, волюнтаристские упражнения разнокалиберных жюри и экспертных комиссий. Казалось бы, у каждого из рейтингов, взятых в основу этого анализа, были какие-то свои резоны. Но вот их собрали в кучку и бесстрастным математическим подсчетом вывели общий итог - получился абсолютный, даже какой-то вызывающе бесстыжий абсурд. Который очень наглядно демонстрирует азбучную истину: кинотеатр - не ипподром, а искусство - не лошадиные гонки.

Что делать, срочно отменять фестивали, призы и рейтинги? Да нет, игра довольно занятная. Просто не надо так всерьез кричать о невиданных победах и страшных провалах. Вон тот же Чаплин при жизни удостоился только одного "Оскара" - за вклад в киноискусство. А все его картины, едва появляясь на свет и покоряя земной шар, на "Оскаре" даже не рассматривались - "проваливались", уступая то "Великому Зигфелду", то всеми забытому вестерну "Симаррон".

Игра пусть остается игрой: азарт есть, только переживать не надо.