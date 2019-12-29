Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Бедные беднеют, а богатые - богатеют: именно такое определение в точности подходит для иллюстрации ежегодно публикуемого в конце декабря "индекса миллиардеров" компанией Bloomberg. Согласно распространенным на днях результатам такого исследования, несмотря на финансовые кризисы, торговые войны и другие глобальные экономические неурядицы, в 2019 году состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25 процентов или на 1,2 триллиона долларов США.

Прибавив именно такую сумму, совокупный капитал пяти сотен самых состоятельных людей нашей планеты преумножился сразу на четверть, достигнув астрономических 5,9 триллиона долларов США, подсчитали исследователи проекта Bloomberg Billionaires Index (BBI). Лидером по росту доходов стал президент французского модного дома Louis Vuitton Бернар Арно - президент этой группы компаний накопил за истекающий год 36,5 миллиарда долларов. Однако весьма показательно, что половину от всех "нажитых непосильным трудом" финансов в 2019 году заработали представители "золотой" бизнес-элиты США. Так, согласно BBI, 172 американских миллиардера, представленных в этом рейтинге, увеличили свое состояние в общей сложности более чем на 500 миллиардов долларов. Из них наиболее преуспели в умножении своих капиталов глава Facebook Марк Цукерберг и руководитель Microsoft Билл Гейтс, прибавив 27,3 и 22,7 миллиарда долларов соответственно. А еще один американец - основатель Amazon Джефф Безос, невзирая на потерю в 2019 году из-за развода с супругой 9 миллиардов, тем не менее остался самым богатым человеком в мире - в его распоряжении находятся 116 миллиардов долларов США.

Любопытно, что пока в уходящем году последователи американского мультяшного селезня-миллиардера Скруджа МакДака сколачивали свои огромные состояния, в самой Америке рекордными темпами росли показатели финансового неравенства. Так, по данным правительственного Бюро переписи населения США, разрыв между богатейшими и беднейшими гражданами страны в 2019 году достиг рекордного показателя за последние 50 лет. А реальные доходы наименее финансово обеспеченных граждан США за последние 15 лет упали на 7 процентов, подсчитали исследователи Центра бедности и социальной политики Колумбийского университета. Такие "особенности" развитого капитализма характерны не только для 2019-го года. Международная благотворительная организация Oxfam даже подсчитала, что в прошлом году каждый день совокупное состояние самых богатых людей мира увеличивалось на 2,5 миллиарда, то время как беднейшая половина человечества ежедневно нищала на 500 миллионов. И хотя методология подсчетов такого рода может вызывать вопросы, о количество официальных долларовых миллиардеров в мире продолжает быстро расти.