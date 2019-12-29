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29.12.2019 21:31
Рубрика: В мире

США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке

Текст: Екатерина Забродина

Американские ВВС нанесли в воскресенье авиаудары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", действующей на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
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Там операцию, в ходе которой, согласно американским источникам, были разрушены склады с оружием, а также пункты командования и управления, называют "оборонительной". В Вашингтоне утверждают, что действовали в ответ на пятничный ракетный залп со стороны шиитских вооруженных отрядов по правительственной военной базе в районе нефтеносного Киркука, которая служит одним из форпостов для операции западной коалиции "Непоколебимая решимость". Тогда погибли двое представителей сил безопасности Ирака и один гражданский служащий из США, еще четверо американцев-контрактников были ранены. Всего ударам ВВС США подверглись пять объектов.

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