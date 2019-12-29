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29.12.2019 20:15
Рубрика: В мире

США потребовали экстрадиции из Украины солдата, обвиняемого убийстве

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты потребовали экстрадиции из Украины Крэйга Ланга, американского солдата, обвиняемого в убийстве семейной пары из Флориды, совершенного в 2018 году. Он принимал участие в боевых действиях ВСУ на Донбассе, и считается "героем" за жестокие операции против гражданского населения и ополченцев.

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Крэйг Ланг был уволен из армии США после того, как ушел в самоволку, и живет на Украине с 2015 года. Как отмечает New York Post, вскоре после приезда в эту страну Ланг проявил себя в качестве наемника, ставшего воевать бок обо бок с боевиками радикальных военизированных украинских формирований. Он даже был помолвлен с гражданкой Украины, воевавшей против ополченцев.

Между тем власти США разыскивают его по подозрению в совершении тяжкого преступления. Следствие установило, что в 2015 году на Украине Ланг встретил другого бывшего американского военнослужащего Алекса Цвифельхофера. В 2017 году "солдаты удачи" временно покинули Украину и отправились в качестве наемников в Южный Судан в надежде принять сторону правительства страны и бороться с террористической группировкой "Аль-Шаббаб" (запрещена в РФ). После того, как им было отказано во въезде в Южный Судан, они оказались в США, планируя отправиться в качестве наемников в Венесуэлу для участия в возможном свержении законных властей этой страны.

Фото: AFP/JOHN STILLWELL / POOL
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9 апреля 2018 года, по версии стороны обвинения, Ланг и Цвифельхофер встретились с подпольными торговцами оружием Серафином Лоренцо и его женой Диной, чтобы обсудить покупку огнестрела во Флориде. Позже изрешеченные пулями тела супругов были найдены в их машине на стоянке церкви в округе Ли.

Цвифельхофер предпочел остаться в США и был отправлен под стражу в мае этого года после того, как его задержали за попытку купить оружие в штате Висконсин.

После убийств Серафина и Дины Лоренцо Ланг отправился транзитом на Украину через Мексику, Колумбию и Испанию, прежде чем был, в конечном итоге, арестован на украинско-молдавской границе.

На Украине ему быстро предоставили услуги известного адвоката, который в интервью NBC News представил своего подзащитного, как "национального героя Украины, защищающего ее интересы". Команда защиты Лэнга также использовала "знакомую и заезженную пластинку", заговорив о "руке Москвы". Дескать, беглеца оговорили и на самом деле он "ищет политическое убежище на Украине", якобы потому что президент Трамп и российский лидер Владимир Путин имеют "тесные связи", а Соединенные Штаты добиваются его возвращения "исключительно по просьбе российского правительства".

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С этими надуманными тезисами категорически не согласились в прокуратуре Флориды и в субботу направили запрос украинским коллегам с просьбой об экстрадиции Ланга в Америку. "Мы крайне болезненно воспринимаем это преступление, - сказал NBC шериф округа Ли Кармине Марсено, обращаясь к Лангу. - Ты не можешь спрятаться. Мы собираемся найти тебя. Ты вернешься. Ты пойдешь за решетку".

Однако ситуация осложняется тем, что у США нет договора с Украиной о выдаче лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С учетом нежелания украинских правоохранителей отдавать "героя" в руки американской Фемиды, судебные разбирательства между двумя странами по делу Ланга, отмечают эксперты, могут занять месяцы и даже годы.

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