Стали известны все полуфиналисты мужского Кубка России по баскетболу

В предновогодние дни определились все полуфиналисты розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Теперь уже в начале 2020 года в двухматчевых противостояниях сыграют: "Уралмаш" (Екатеринбург) - БК "Самара", "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда).

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что впервые в истории розыгрыша Кубка России в сильнейшей четверке турнира сплошь представители Суперлиги 1, второго по значимости эшелона чемпионата страны. Команды Единой лиги "Парма" (Пермский край) и БК "Нижний Новгород" не смогли преодолеть барьер 1/4 финала в борьбе с клубами дивизионом ниже.

Впрочем, подобная ситуация, по большому счету, не должна считаться сенсацией. Финансовые возможности соперников уравниваются специальным пунктом регламента РФБ, запрещающим выступать в Кубке страны иностранным легионерам. То есть более высокого результата добиваются те коллективы, где в чемпионате страны российские баскетболисты получают достойное количество времени на площадке и не засиживаются на скамейках запасных.

В четвертьфинале самая звонкая вывеска была у пары БК "Самара" - "Парма": действующий чемпион Суперлиги против прошлогоднего обладателя Кубка России. Ответный матч в пермском дворце спорта "Молот" "Парма" начинала с минимальным дефицитом в одном очко, полученным ранее на берегах Волги (71:72). Казалось, что хозяева смогут справиться со своей несложной задачей, тем более что к большому перерыву они лидировали с разницей в 9 очков - 48:39. Тем не менее, самарцы не собирались сдаваться раньше времени. В середине заключительной десятиминутки Владимир Пичкуров из состава гостей после результативного прохода под щит соперника счет сравнял - 68:68. Через полторы минуты он же за счет дальнего попадания вывел свою команду вперед - 73:72. А затем волжане увеличили преимущество, добились второй победы в этом раунде (83:76) и праздновали свой выход в полуфинал. Лучшими бомбардирами встречи стали: у самарцев - Владимир Пичкуров (23 очка), Антон Глазунов (16) и Максим Дыбовский (14), у пермяков - Артем Забелин (18), участник чемпионата мира 2019 Евгений Валиев (16) и Глеб Шейко (15).

Бронзовый призер Суперлиги 2018/19 "Темп-СУМЗ-УГМК" у себя дома победил БК "Нижний Новгород" с перевесом в 8 очков - 89:81. Такое отставание вроде бы не должно было стать большой проблемой для волжан в повторной встрече на своей площадке. Тем более что в рядах БК "НН" выступает защитник сборной России Евгений Бабурин, который в национальной дружине на ЧМ-2019 в Китае находился отнюдь не на последних ролях. Однако даже "Буба" не сумел помочь "Нижнему". Хотя уже к четвертой минуте матча хозяева лидировали 15:4 при полном впечатлении со стороны, что разрыв будет только расти.

Ревдинцы смогли оправиться от неудачного старта. Даже пропустив мощный рывок хозяев во второй четверти (короткий отрезок - 8:0, общий счет - 38:25), "темповики" на 25-й минуте сделали счет равным - 47:47. Затем у нижегородцев появилось "второе дыхание", однако надолго его не хватило. Волжанам в середине заключительной десятиминутки удалось выйти вперед по сумме двух встреч - 65:54. Дальше "Темп-СУМЗ-УГМК" нанес сопернику оглушительный удар - дальнее попадание Андрея Иванова и семь набранных подряд очков Максима Хозяшева. Последний шанс выйти полуфинал у БК "НН" появился за полторы минуты до сирены, когда Бабурин забил с фолом - 64:70. Но после этого кольцо поражали только гости. В итоге несколько непривычный результат для тех, кто не очень хорошо знаком с отдельными исключениями из правил баскетбола. Глобально в этом виде спорта ничьи не допускаются (назначается дополнительное время), но для двухматчевой борьбы, где очки суммируются, равенство сил в отдельно взятой игре - возможно, и крайне редко, но все-таки встречается.

Самые результативные игроки в ответном матче: "Темп-СУМЗ-УГМК" - Максим Хозяшев (15), Азат Тукмаков (13), Андрей Иванов (11); "Нижний Новгород" - Иван Стребков (19), Антон Астапкович (15), Александр Ганькевич (11).

В полуфинальной паре "Уралмаш" - БК "Самара" даты проведения игр уже назначены: 5 января в Верхней Пышме Свердловской области и 13 февраля на берегах Волги. Для "Востока-65" и "Темп-СУМЗ-УГМК" расписание будет составлено чуть позднее.

Комментарии

Игорь Грачев, главный тренер БК "Самара":

- В первой половине игры у нас многое не получалось, а у "Пармы" наоборот. Мы не справились с Шейко и Забелиным, где-то не забили свои свободные броски, потеряли уверенность. Хозяева же были заряжены, их подгоняли болельщики. Но мы понимали, что если будем так же активно играть в защите - пермякам не хватит ротации состава. Это и сработало. К концу матча лидерам "Пармы" не хватило сил. Мы же более широкой ротацией довели игру до победы.

Зоран Лукич, главный тренер БК "Нижний Новгород":

- Наша агония закончилась. "Темп-СУМЗ" абсолютно заслуженно проходит в розыгрыше Кубка дальше. У них была необходимая для этого турнира ротация, игроки выглядели свежими. Мы же допустили много промахов, в том числе не забили легкие броски. Значит, не заслужили выхода в полуфинал.

Результаты 1/4 финала

"Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Суперлига 1) - БК "Нижний Новгород" (Единая лига) - 89:81 (в Ревде), 70:70 (в Нижнем Новгороде). Общий счет - 159:151.

"Восток-65" (Южно-Сахалинск, СЛ) - "Буревестник" (Ярославль, СЛ) - 98:72 (в Южно-Сахалинске), 84:71 (в Ярославле). Общий счет - 182:143.

БК "Самара" (СЛ) - "Парма" (Пермский край, ЕЛ) - 72:71 (в Самаре), 83:76 (в Перми). Общий счет - 155:147.

"Купол-Родники" (Ижевск, СЛ) - "Уралмаш" (Екатеринбург, СЛ) - 85:80 (в Ижевске), 76:101 (в Верхней Пышме). Общий счет - 161:181.