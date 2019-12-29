В больницах остаются 47 человек, в том числе 9 детей. Семь человек, по словам представителя управления общественного здоровья Алма-Аты, находятся в тяжелом состоянии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и обещал наказать виновных в аварии. Он также поблагодарил алмаатинцев за проявленную "готовность помочь ближнему" (уже в день трагедии около 500 человек стали донорами крови), а жителей поселка Гульдала, возле которого упал самолет, за их помощь службам спасения.

Согласно последним данным, самолет Fokker 100 выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту и рухнул на жилой сектор. Специалисты рассматривают различные версии ЧП, в том числе техническую неисправность (свидетели говорят про проблемы с двигателем), ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия (в том районе стоял густой туман). По словам выживших, в момент взлета самолет содрогнулся, будто за что-то зацепился, затем он завибрировал и рухнул на землю. Передняя часть Fokker 100 от удара оторвалась (именно там в основном располагались погибшие). Выжившие испугались, что самолет взорвется, и поспешили отбежать от него, но затем часть из них вернулась, чтобы помочь пострадавшим (некоторые оказались зажаты бетонными блоками здания, в которое врезался лайнер). По данным местных СМИ, в разгар спасательных работ на прибывших на помощь чуть не обрушилась крыша здания, которое протаранил Fokker 100: железные листы упали всего в нескольких метрах от них. Расшифровкой данных черных ящиков займутся российские специалисты - из Межгосударственного авиационного комитета. Представитель МАК уже прибыл в Алма-Ату, чтобы забрать бортовые самописцы в Москву.

Комментарий

Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Что из себя представляет Fokker 100? Это самолет, выпускавшийся в Нидерландах. Оснащен двумя расположенными в хвостовой части реактивными двигателями. Благодаря низким эксплуатационным расходам, с Fokker 100 мало кто мог конкурировать в 80-е годы среди самолетов вместимостью около cта пассажиров. Однако в 90-е появились более эффективные самолеты. И в 1997 году Fokker перестал выпускаться. Всего было построено 283 машины. С 2000 года перевозчики стали выводить эти самолеты из своих авиапарков. Но некоторые (в первую очередь в Австралии и Иране) продолжают их эксплуатировать. В том числе и казахстанская Bek Air.

Всего официально зарегистрировано 39 авиационных происшествий с данным типом воздушного судна. Потеряны 16 самолетов. При этом погибли 203 человека. Из общего списка ЧП с Fokker 100 привлекают внимание те, которые произошли при схожих обстоятельствах. Так, 5 марта 1993 года в аэропорту Скопье (бывшая Югославская Республика Македония) сразу после взлета потерпел катастрофу Fokker 100 авиакомпании Palair Macedonian Airlines. Из 97 человек на борту погибли 83. Что установило следствие? Во время стоянки самолета на перроне после его прибытия из предыдущего рейса шел небольшой снег. Противообледенительную обработку машины решили не проводить. А через 2 секунды после отрыва от полосы началась сильная вибрация, неожиданно и резко развился правый крен в 10 , моментально после этого - левый крен в 50

и правый крен в 55 ... Вывод расследователей: столкновение с землей в крутом правом крене вскоре после взлета было вызвано потерей управляемости из-за наличия льда на крыльях. Ситуация возникла из-за отсутствия обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью.

Похожая история произошла 25 января 2007 года - с Fokker 100 французской Rgional Compagnie Arienne Europenne. Сразу после взлета с аэродрома По - один крен, другой... Капитан принял решение: взлет прекратить. Самолет пробил ограждение аэропорта, и, уже без шасси, "осел" на склоне оврага. Погиб водитель проезжавшего грузовика, но на борту все остались живы. И опять эксперты установили: потеря управления вызвана наличием льда на поверхности крыльев...

Какие тут способствующие факторы? Недостаточная осведомленность о рисках, связанных с обледенением на земле и изменениями в летных характеристиках воздушного судна. Чувствительность небольших самолетов, не оборудованных обогревом, к образованию льда на поверхностях при нахождении на земле. Недостаточная информированность экипажа о процедурах тактильной проверки состояния поверхностей в условиях обледенения и недостаточность действий наземных техников. А вот информация, которая впрямую и не касается катастрофы в Алма-Ате, но может быть с ней связана. 10 марта 1989 года после взлета из аэропорта Драйден (США) не смог набрать высоту Fokker F28-1000 Fellowship авиакомпании Air Ontario. Резкая потеря летных характеристик была вызвана наличием льда на крыльях. Через три года, 22 марта 1992 года, то же самое - с Fokker F28-1000 USAir: после взлета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия самолет резко накренился и почти в перевернутом состоянии столкнулся с землей. Расследование показало: ледовая корка... Что может объединять эти два разных типа самолета? Многое: Fokker 100 - удлиненная версия модели Fokker F28 Fellowship. Конечно, специалисты разберутся, что стало причиной крушения Fokker 100 под Алма-Атой. Мы просто обращаем внимание на ситуации, схожие с тем, что произошло в Казахстане. Ведь по сообщению пассажиров, покидавших самолет через аварийный выход на крыло, оно было скользким настолько, что почти все падали.

Подготовила Наталия Ячменникова