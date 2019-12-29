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29.12.2019 20:01
Рубрика: В мире

В КНДР собран пленум ЦК партии "для решения важных вопросов"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

КНДР заявила о созыве 5-го пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) 7-го созыва, подчеркнув, что на нем будут приняты важные решения, которые определят дальнейший курс страны. Зарубежные эксперты полагают, что пассаж о "важных решениях" является не просто "дежурным оборотом" речи в СМИ КНДР и руководство страны во главе с Ким Чен Ыном действительно решится на серьезные шаги, которые затронут внешнеполитический курс Пхеньяна. И в первую очередь - его отношения с Вашингтоном.

Фото: Jung Yeon-je / AFP
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Как говорится в распространённом сегодня сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), "согласно решению Президиума Политбюро ЦК ТПК 28 декабря в Пхеньяне был созван 5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва", в котором принимают участие члены и кандидаты в члены ЦК ТПК, а также сотрудники Центральной ревизионной комиссии.

В качестве основных проблем, которые обсуждаются на данному пленуме, названы "важные политические вопросы, направленные на подготовку новых побед нашей революции, а также направления борьбы, которая ведется нашей партией и государством в современных условиях". Как стало известно, в пленуме принимает личное участие лидер КНДР Ким Чен Ын, а само мероприятие, скорее всего, продлится как минимум несколько дней, хотя официально о продолжительности ничего не сказано.

Стоит отметить, что нынешнего пленума зарубежные эксперты и политики ждали с большим напряжением и действительно ожидают от него весьма важных решений со стороны КНДР. Дело в том, что Пхеньян заранее дал понять, что в последней декаде декабря будет созван пленум, а 31 декабря 2019 г. истекает срок, который Ким Чен Ын дал (а затем официальные представители КНДР неоднократно напомнили об этом) руководству США, чтобы выработать и предоставить новый конструктивный подход к переговорам с Пхеньяном. Ким не исключил, что, если этого не произойдет, Северная Корея "пойдет иным путем", чем тот, которого придерживалась последние пару лет, проведя несколько раундов переговоров с США.

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Учитывая временное совпадение этих двух событий - истечение "дэдлайна" и созыв пленума - то ожидается, что именно на пленуме КНДР может принять решение вернуться к тактике нагнетания напряженности, отменив добровольно введённые ранее мораторий на ядерные испытания и запуски баллистических ракет большой дальности. По ряду формулировок, которые использовали СМИ КНДР, объясняя задачи нынешнего пленума, эксперты сделали вывод, что действительно на этот раз тема отношений с США будет одной из главных.

Так как уже буквально через три дня Ким Чен Ын по заведенной традиции должен будет выступить с новогодним обращением, можно предположить, что содержание принятых решений глава КНДР может довести до мира лично утром 1 января.

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Что именно будет решено - остается тайной за семью печатями, но мало кто из иностранных экспертов ждет, что будет лучше. Как показал опыт диалога между США и КНДР, в том числе на самом высшем уровне, расхождения в позициях двух стран слишком велики, а потому Пхеньян, скорее всего, будет пытаться "повышать ставки", раз переговоры не помогли.

Это может спровоцировать скачок напряженности в регионе, так как и Дональд Трамп вынужден будет демонстрировать твердость и решимость. В США в ноябре 2020 года пройдут президентские выборы, а ради победы на них Трамп вполне может отказаться от примирительного тона в отношении КНДР и перейти к политике, когда все определяют не дипломаты и переговоры, а авианосцы и бомбардировщики.

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