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Рубрика: В мире

В Луизиане пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета

В американском штате Луизиана пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт. Инцидент произошел в 18:22 мск в субботу.

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
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По неустановленным пока причинам самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, расположенного в 1,5 км от аэропорта, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.

Ранее радиостанция KPEL сообщила о том, что на борту находились шесть человек. Отмечалось, что шестой пассажир, а также водитель автомобиля, пострадавшего при крушении самолета, доставлены в больницу с ожогами.

В мире США Авиакатастрофы

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