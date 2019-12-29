В Луизиане пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета

В американском штате Луизиана пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт. Инцидент произошел в 18:22 мск в субботу.

По неустановленным пока причинам самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, расположенного в 1,5 км от аэропорта, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.

Ранее радиостанция KPEL сообщила о том, что на борту находились шесть человек. Отмечалось, что шестой пассажир, а также водитель автомобиля, пострадавшего при крушении самолета, доставлены в больницу с ожогами.