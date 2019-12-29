В Танзании умерла самая старая самка черного носорога

В Танзании в возрасте 57 лет умерла самая старая самка черного носорога по кличке Фауста. Об этом в субботу сообщила администрация заповедника Нгоронгоро.

Фауста свободно жила на территории кратера Нгоронгоро 54 года, пока три года назад ее не поместили под надзор. Причиной такого решения стало ухудшение здоровья животного после нескольких атак гиен, пишет РИА Новости. У Фаусты были проблемы со зрением, что также осложняло ее существование в дикой природе.

По данным сотрудников заповедника, средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, однако в неволе они могут прожить более 50 лет.

Черный носорог - один из двух (наряду с белым) видов африканских носорогов. Его вес достигает 2-2,2 тонны, длинная тела до 3,1 метра при высоте 150-160 см. С 2013 года один из подвидов черного носорога Западной Африки официально объявлен вымершим.