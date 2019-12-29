Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили спасателей

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили сотрудников МЧС с Днем спасателя.

"Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно", - похвалил глава государства министра по делам МЧС Евгения Зиничева. Для людей в очень сложной ситуации сотрудники МЧС часто - последняя надежда. Владимир Путин заметил, что хотелось бы, чтобы помощь всегда приходила своевременно и в полном объеме, и пожелал успехов ведомству.

Глава государства также направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам ведомства, где подчеркнул их компетентность и самоотверженность, умение действовать четко и слаженно, работать на результат в сложных обстоятельствах. "Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надежность, чувство локтя", - подчеркнул он.

Президент обозначил приоритеты МЧС: повышение качества взаимодействия подразделений, активное внедрение современных технологий, предупреждение чрезвычайных ситуаций, расширение международного сотрудничества в этой сфере, укрепление кадрового состава, привлечение к общей работе добровольческих организаций.

Глава МЧС сообщил о действиях подразделений в этом году и рассказал о планах по организации работы ведомства. "2019 год был для нас непростым, в общем, наверное, как обычно", - начал свой доклад Евгений Зиничев. На территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация - как природного, так и техногенного характера. "Три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба", - уточнил он. Подразделения МЧС участвовали в тушении почти 460 тысяч техногенных пожаров, реагировали на происшествия на водных объектах 3420 раз и ликвидировали последствия ДТП 100 тысяч раз. Всего подразделения спасли за год более 250 тысяч человек. В числе наиболее сложных ситуаций уходящего года Евгений Зиничев перечислил обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске, пожары в Забайкальском и Красноярском краях, Якутии, а также крупномасштабное наводнение в Иркутской области.

В 2019 году подразделения МЧС потушили 460 тысяч пожаров, 3420 раз реагировали на происшествия на воде, ликвидировали последствия 100 тысяч ДТП и спасли более 250 тысяч человек

Премьер-министр Дмитрий Медведев, чтобы поздравить спасателей, приехал в пятницу в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Он напомнил, что в наступающем году исполняется 30 лет с момента создания в стране первого корпуса спасателей, и сегодня невозможно представить себе жизнь в России без МЧС. "В уходящем году нам в целом удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций, - подчеркнул глава кабмина. - Наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и на Дальнем Востоке. В Забайкалье, на Дальнем Востоке были наводнения, десятки тысяч людей лишились жилья и имущества. Но хочу отметить, что все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей". За свою работу сотрудники МЧС получили сердечную благодарность.

Оперативность и качество функционирования спасательных служб не в последнюю очередь зависят от современного оснащения. Премьер отметил эффективность единой автоматизированной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К ней уже подключены минздрав, Росавтодор, Росгидромет, "РЖД", ряд других организаций. "Система, которая сейчас введена МЧС, является универсальной: ее можно развивать, совершенствовать технологии мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, используя всю возможную информацию, включая космическую", - считает Медведев.

- Со стороны правительства мы сделаем все, чтобы обеспечить систему МЧС самой современной и надежной техникой, экипировкой, - заявил председатель правительства.

Двадцать спасателей за свою работу были отмечены наградами - медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, медалями Суворова, медалями "За отвагу на пожаре" и медалями "За спасение погибавших". "Хочу поблагодарить за службу. От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей, и вы эту работу делаете хорошо", - сказал премьер-министр. Государство же, пообещал он, будет следить, чтобы труд спасателей оплачивался надлежащим образом.

Дмитрий Медведев пожелал МЧС максимально спокойных новогодних праздников, но попросил в эти дни оставаться в режиме повышенной готовности. "Под контролем пожарно-спасательных подразделений находятся тысячи праздничных мероприятий. Прошу вас особенно внимательно работать в эту пору на детских мероприятиях, в период школьных каникул", - обратился глава правительства к спасателям страны.