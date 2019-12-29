Черногорские власти приняли законопроект о свободе вероисповедания, проигнорировав как многотысячные акции протеста, так и позицию Сербской православной церкви (СПЦ). Документ под названием "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" угрожает изъятием в пользу государства имущества СПЦ, включая монастырь Острог и несколько сотен других святынь.

В СПЦ назвали закон "дискриминационным". Планы властей Черногории в штыки встретили десятки тысяч верующих и лидеры оппозиционных партий, которые в эти дни вышли на улицы Подгорицы и других городов. Они блокировали автомобильное движение и требовали внести поправки в законопроект. Но полиция действовала жестко, применив силу и слезоточивый газ. В СПЦ заявили об избиении епископа Диоклийского Методия и других верующих, после чего патриарх Сербский Ириней призвал "прекратить террор".

"Жарко" было и в здании Скупщины 81-местного парламента, где обсуждался этот документ. Оппозиция требовала внести поправки в законопроект с учетом позиции СПЦ. Но правящая коалиция отказалась их рассматривать. Тогда противники законопроекта пообещали сорвать голосование. В зале заседаний был распылен слезоточивый газ, завязалась потасовка. Полиция задержала 22 депутата оппозиционного "Демократического фронта" Черногории и его лидеров - Андрия Мандича и Милана Кнежевича, которых обвинили в нападении на спикера Ивана Брайовича. После этого оставшиеся в зале депутаты от правящей коалиции беспрепятственно и единогласно отклонили все поправки СПЦ и приняли документ в изначальном виде.

А затем подпись под документом поставил президент, таким образом завершив очередной этап переформатирования государственного курса. К протестам Джукановичу, который является убежденным сторонником интеграции с Евросоюзом и НАТО, не привыкать. При нем Черногория стала членом Североатлантического альянса. Когда в 2006 году Джуканович вывел страну из союзного государства с Сербией, Черногория тем не менее оставалась в составе канонической территории Сербской православной церкви. Рвущегося на Запад Джукановича такое положение дел не устраивало, поэтому он обвинил СПЦ в религиозной монополии и по сути задался целью создать новую церковь. Фундаментом для нее станет раскольническая НПО "Черногорская православная церковь", для которой Джуканович собирается добиваться томоса об автокефалии, не скрывая, что действует по кальке украинских властей.

Между тем многие эксперты отмечают, что и религиозные преобразования в Черногории, вполне вероятно, осуществлялись под началом заокеанских покровителей. В частности, работа по документу ускорилась после визита в балканскую страну посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека.

Комментарий

Закон о церквях расшатывает ситуацию в Черногории, считает секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. Принятие этого документа, по мнению представителя РПЦ, говорит о зависимости черногорского руководства от международных центров влияния. "Объективно этот закон никакой пользы Черногорскому государству не приносит - он просто дестабилизирует ситуацию в этой стране. Но, видимо, есть заказ - его отрабатывают", - цитирует Якимчука РИА Новости.

Он также подчеркнул, что общество Черногории не принимает новый закон: "Мы видим сообщения о демонстрациях, пикетах, выражениях протеста. Сербская церковь - церковь большинства черногорского народа. Поэтому этот закон так или иначе будет ущемлять права верующих".

По мнению протоиерея, происходящее в Черногории идет по украинскому варианту: "Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них практически нет поддержки народа. К ним в храмы никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет".

Как будет реагировать на принятие закона о церквях Сербская церковь? Отвечая на этот вопрос, представитель ОВЦС МП объяснил, что где бы она ни находилась, "позиция Церкви - держаться канонических устоев, правды Божией". А как это будет сделано, решит священноначалие.

Подготовила Елена Новоселова