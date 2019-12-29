Власти разрешат возить группы школьников на старых автобусах

Минэкономразвития предложило отменить еще не вступивший в силу запрет на использование для перевозки детей автобусами старше 10 лет. На безопасности это не скажется, а детский туризм поддержит, считают в ведомстве.

Заметного роста детского туризма в стране нет, зато усиливается его сезонность. Летом дети едут в оздоровительные, спортивные, тематические лагеря, а на зимние каникулы - в основном в познавательные экскурсионные туры. Например, по программе "Моя Россия" за прошлый год путешествовали по стране 20,4 тысячи детей.

Вот тут и нужны автобусы. Но около половины из тех, на которых сейчас возят детей, старше 15 лет. С 30 июня 2020 года использовать такие автобусы запретят.

Это нанесет удар по детскому туризму - на покупку новых автобусов денег у турфирм нет, утверждает Ассоциация московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Автобусы европейского производства стоят 20-30 миллионов рублей, китайского - 10-12 миллионов.

Ограничение по 10-летнему периоду использования автобусов приведет к прекращению деятельности ряда перевозчиков в сфере детского туризма, считает минэкономразвития. Проектом постановления правительства, который разработало министерство, предлагается поменять одно положение в Правилах организации перевозки группы детей автобусами. Запрет на использование автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет, не применять к автобусам категории М3, то есть к большим туристическим автобусам массой более 5 тонн.

Безопасность при этом не пострадает. Основным ее условием является техническое состояние транспортного средства и соответствие его конструкции требованиям безопасности, отмечают в минэкономразвития. Документом, подтверждающим исправность автобуса и его пригодность для движения по дорогам общего пользования, является Диагностическая карта, которая выдается после прохождения техосмотра каждые полгода.

Если автобус используется для туристско-экскурсионных поездок, то его годовой пробег редко превышает 50 тысяч километров. Это значит, что к 10 годам суммарный пробег не превысит 500 тысяч километров, то есть лишь половины ресурса до капитального ремонта агрегатов, поясняют в минэкономразвития. А вот регламентирование использования автобусов по возрасту не применяется в большинстве стран мира.

Минэкономразвития предлагает в проекте постановления также прописать обязательные требования. Автобусы, используемые для перевозки детей, должны соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям, быть допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудованы ремнями безопасности.

В минтрансе "Российской газете" сообщили, что против этого проекта возражений не имеют.