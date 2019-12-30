"Аэрофлот" подтвердил звание лучшей авиакомпании для транзита между Китаем и Европой

Крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" подтвердил статус "Лучшей авиакомпании для транзита между Китаем и Европой" по версии авторитетной китайской премии Stars Awards. Эта награда вручена российской авиакомпании уже второй год подряд.

"Аэрофлот" подтвердил премиальный статус в Китае, второй раз подряд став лучшей авиакомпанией для транзита в Европу. Фото: Предоставлено ПАО "Аэрофлот"

Торжественная церемония подведения итогов прошла в Китае, в экономической столице этой страны - городе Шанхае. Список победителей был оглашен в гостинице The St.Regis Shanghai Jingan, где состоялось вручение наград. В число лучших из лучших был включен и "Аэрофлот". Российский перевозчик получил признание как лучшая авиакомпания для транзита между Китаем и Европой.

"Подтверждение высокого статуса "Аэрофлота" в Китае от Stars Awards - это свидетельство динамичного развития нашего присутствия на приоритетном международном рынке и лидерства на ключевом направлении глобального трансфера, - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. - С учетом важности сотрудничества между Китаем и Россией наращивание транзитного пассажиропотока между двумя странами является ключевым компонентом нашей Стратегии-2023".

Победу в престижной номинации российскому перевозчику обеспечил ряд преимуществ, которые были отмечены организаторами премии. Например, по достоинству было оценено высокое качество сервиса, пунктуальность полетов, доступные тарифы и удобные стыковки в базовом аэропорту "Шереметьево". Кстати, последний является участником международной программы China Friendly.

Не осталась незамеченной и широкая маршрутная сеть "Аэрофлота". Так, в Китае расположены четыре ключевых пункта российского перевозчика - в Пекине, Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу. В самой компании, комментируя успех, отметили, что "Аэрофлот" планомерно совершенствует спектр услуг, ориентированных на китайских потребителей".

"Для упрощения коммуникаций функционирует китайская версия интернет-сайта, аккаунты авиакомпании в Weibo и WeChat обеспечивают бесперебойный канал связи с китайскими пользователями в социальных сетях КНР", - сообщили в компании.

Кроме того, перевозчик предлагает своим пассажирам на борту развлекательный контент и меню на китайском языке. Пассажиры бизнес-класса могут попробовать блюда национальной кухни из набора под названием "Азиатский сет". Объявления на рейсах тоже делаются на китайском языке.

Кстати, это далеко не первый успех "Аэрофлота" в Поднебесной. Так, в 2019 году ведущий российский перевозчик в третий раз получил титул "любимой иностранной авиакомпании в Китае" от Flyer Award.

Что касается премии Stars Awards, то она считается одной из самых престижных в сфере туризма. Ее получают наиболее достойные иностранные участники туристического рынка Китая, в том числе и лучшие международные перевозчики.

Учредителем премии является китайский журнал Travelling Scope, одно из старейших в стране изданий о путешествиях. Его первый номер вышел в свет 39 лет назад, и он остается весьма популярным - ежемесячная аудитория превышает 650 тысяч читателей.

Значимость премии Stars Awards повышает то, что победителя определяют не только эксперты, которые выставляют свои оценки. Итоговое место также зависит от результатов общего голосования читателей туристического журнала и опросов в социальных сетях. Это делает премию по-настоящему независимой и объективной.

Добавим, ранее в 2019 году и без того внушительную коллекцию международных наград "Аэрофлота" пополнили победы в номинациях премии World Travel Awards, которую называют "туристическим Оскаром". Российский перевозчик выиграл номинации "Лидирующий авиационный бренд в мире", "Лучший бизнес-класс в мире" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".

Кстати

Стратегия-2023 - это новая стратегия "Аэрофлота", реализация которой приурочена к 100-летию этой компании. Одной из ее целей является увеличение количества перевезенных пассажиров до 90-100 миллионов человек в 2023 году, в том числе рост международного транзитного потока в 2-3 раза - до 10-15 миллионов человек. Стратегия реализуется в рамках цифровой трансформации.