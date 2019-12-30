Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции""

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 27 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2011, N 30, ст. 4566; 2015, N 1, ст. 44; N 27, ст. 3973; 2016, N 1, ст. 20; N 27, ст. 4193; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. В отношении юридических лиц (лицензиатов или соискателей лицензий на производство и оборот (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также в отношении юридических лиц (лицензиатов или соискателей лицензий на производство и оборот (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые были созданы в Республике Крым до 1 января 2015 года и имущество которых находится в собственности публично-правового образования, или участником которых является публично-правовое образование, или которые используют на праве аренды основное технологическое оборудование, находящееся в собственности публично-правового образования:

1) до 1 января 2021 года не применяются положения пункта 1, абзаца второго пункта 2 (в части требования оснащать основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции) статьи 8, подпунктов 8, 10 (в части обязанности представления в лицензирующий орган схемы оснащения основного технологического оборудования для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции), 13 (в части обязанности представления в лицензирующий орган копий технической документации изготовителя автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда) пункта 1, абзаца первого (в части обязанности представления в лицензирующий орган сертификатов соответствия или декларации о соответствии основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, схемы оснащения основного технологического оборудования для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и копий технической документации изготовителя автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда) и абзаца второго (в части обязанности представления в лицензирующий орган сертификатов соответствия или декларации о соответствии основного технологического оборудования, используемого для хранения этилового спирта, спиртосодержащей продукции и (или) перевозок этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции) пункта 10 статьи 19, абзаца пятого (в части использования основного технологического оборудования, предназначенного для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, и не оснащенного автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции) пункта 1 и подпункта 11 (в части эксплуатации основного технологического оборудования, предназначенного для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, при отсутствии или повреждении пломб на автоматических средствах измерения и учета объема готовой продукции, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом) пункта 31 статьи 20, абзаца четвертого (в части производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции) пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона;

2) до 1 января 2023 года не применяются положения пункта 6 статьи 8, абзацев первого и второго пункта 23 (в части требования иметь производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более) статьи 11, подпункта 12 пункта 1, подпункта 3 пункта 3 статьи 19, абзаца третьего подпункта 5 пункта 1 статьи 25, абзаца одиннадцатого пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона.";

2) пункт 2:

а) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) до 1 января 2021 года не применяются положения пункта 1, абзаца второго пункта 2 (в части требования оснащать основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции) статьи 8, подпунктов 8, 10 (в части обязанности представления в лицензирующий орган схемы оснащения основного технологического оборудования для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции), 13 (в части обязанности представления в лицензирующий орган копий технической документации изготовителя автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда) пункта 1, абзаца первого (в части обязанности представления в лицензирующий орган сертификатов соответствия или декларации о соответствии основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, схемы оснащения основного технологического оборудования для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и копий технической документации изготовителя автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда) и абзаца второго (в части обязанности представления в лицензирующий орган сертификатов соответствия или декларации о соответствии основного технологического оборудования, используемого для хранения этилового спирта, спиртосодержащей продукции и (или) перевозок этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции) пункта 10 статьи 19, абзаца пятого (в части использования основного технологического оборудования, предназначенного для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, и не оснащенного автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции) пункта 1 и подпункта 11 (в части эксплуатации основного технологического оборудования, предназначенного для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, при отсутствии или повреждении пломб на автоматических средствах измерения и учета объема готовой продукции, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом) пункта 31 статьи 20, абзаца четвертого (в части производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино) и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции) пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона;";

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) до 1 января 2023 года не применяются положения пункта 6 статьи 8, абзацев первого и второго пункта 23 (в части требования иметь производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более) статьи 11, подпункта 12 пункта 1, подпункта 3 пункта 3 статьи 19, абзаца третьего подпункта 5 пункта 1 статьи 25 и абзаца одиннадцатого пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона.";

3) в пункте 22 слова "До 1 января 2020 года" заменить словами "До 1 января 2023 года";

4) в пункте 31:

а) в абзаце первом слова "До 1 января 2020 года" заменить словами "До 1 января 2023 года", слова "пункта 6" заменить словами "пункта 10";

б) в абзаце втором слова "До 1 января 2020 года" заменить словами "До 1 января 2023 года";

5) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. До 1 января 2023 года юридические лица, которые имеют соответствующие лицензии и сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицензиаты, которые были созданы в Республике Крым или городе федерального значения Севастополе до 1 января 2015 года и имущество которых находится в собственности публично-правового образования, или участником которых является публично-правовое образование, или которые используют на праве аренды основное технологическое оборудование, находящееся в собственности публично-правового образования, осуществляющие производство вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием (специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специальное вино), вправе осуществлять на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя розничную продажу произведенной ими такой винодельческой продукции в розлив в стационарных торговых объектах, принадлежащих им на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или на праве аренды, срок которой определен договором и составляет один год и более, и (или) при оказании ими услуг общественного питания в местах оказания этих услуг при условии соблюдения требований настоящего Федерального закона, установленных к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции.";

6) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. До 1 января 2023 года в отношении организаций, имеющих лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции в городских и сельских поселениях Республики Крым и городе федерального значения Севастополе, не применяются положения подпункта 6 пункта 2 статьи 16 (в части запрета розничной продажи алкогольной продукции в аэропортах, на вокзалах) настоящего Федерального закона.

Розничная продажа алкогольной продукции, указанная в настоящем пункте, осуществляется в отношении винодельческой продукции, за исключением спиртных напитков, произведенных из дистиллятов, в том числе коньяка.";

7) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. В отношении винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, в том числе коллекционной винодельческой продукции, производство которой осуществляется юридическими лицами (лицензиатами лицензий на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также юридическими лицами (лицензиатами лицензий на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые были созданы в Республике Крым или городе федерального значения Севастополе до 1 января 2015 года и имущество которых находится в собственности публично-правового образования, или участником которых является публично-правовое образование, или которые используют на праве аренды основное технологическое оборудование, находящееся в собственности публично-правового образования, из виноматериалов, произведенных из винограда, выращенного на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, урожаев до 2015 года, прошедших инвентаризацию в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не распространяются требования абзаца шестого пункта 23 (в части обязанности организаций, осуществляющих производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, составлять расчет потребности в федеральных специальных марках на основании сведений, подтвержденных соответствующей декларацией об объеме винограда, использованного для производства винодельческой продукции) статьи 12 настоящего Федерального закона.

Виноматериалы, произведенные из винограда, выращенного на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, урожаев до 2015 года, подлежат однократной инвентаризации, проводимой их владельцами с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с указанием объема таких виноматериалов в единой государственной автоматизированной информационной системе.

При выдаче федеральных специальных марок на указанную в абзаце первом настоящего пункта винодельческую продукцию общее количество выдаваемых федеральных специальных марок не должно превышать совокупный объем виноматериалов, соответствующий сведениям, указанным в единой государственной автоматизированной информационной системе на основе данных инвентаризации, проведенной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин