В мире
30.12.2019 07:55
Текст: Юрий Сизов

Беларусь предложила РФ провести VII Форум регионов в Минске и Минской области

Очередной Форум регионов Союзного государства Беларусь предлагает провести в столице республики и Минской области. Об этом сообщила накануне вечером Наталья Кочанова - спикер верхней палаты парламента РБ.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Сергей Куксин/РГ

Белорусская сторона, пояснила она, уже направила в Москву свои предложения по тематике форума, времени и месту его проведения. "Скорее всего, это будет осень, Минск и Минская область", - уточнила спикер, выразив уверенность, что парламентарии обоих государств продолжат плодотворное сотрудничество.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Наталья Кочанова отметила, что не первый год знает председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко. Кстати, она первой поздравила спикера верхней палаты белорусского парламента с избранием на этот пост. "У нас будут складываться добрые отношения, направленные на сотрудничество между нашими парламентариями", - убеждена белорусский спикер.

Коснулась Кочанова и задач, которые стоят перед Национальным собранием седьмого созыва, избранного в ноябре текущего года. Она напомнила, что их определил глава государства на недавней встрече с парламентариями.

"Самое главное - это люди, справедливое отношение к ним. Все принимаемые решения должны быть во благо государства", - подчеркнула глава верхней палаты.

Фото: Николай Петров / РИА Новости
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Следующий год, по ее словам, будет для республики "особенным". Он завершает текущую пятилетку. Предстоит сформировать план экономического развития на 2021-2025 годы, провести президентские выборы и отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Год будет непростым, но очень интересным", - резюмировала председатель Совета Республики.

Следует напомнить, что предыдущий Форум регионов состоялся в Санкт-Петербурге, на котором рассматривались "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".

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