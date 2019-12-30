Беларусь предложила РФ провести VII Форум регионов в Минске и Минской области

Очередной Форум регионов Союзного государства Беларусь предлагает провести в столице республики и Минской области. Об этом сообщила накануне вечером Наталья Кочанова - спикер верхней палаты парламента РБ.

Белорусская сторона, пояснила она, уже направила в Москву свои предложения по тематике форума, времени и месту его проведения. "Скорее всего, это будет осень, Минск и Минская область", - уточнила спикер, выразив уверенность, что парламентарии обоих государств продолжат плодотворное сотрудничество.

Наталья Кочанова отметила, что не первый год знает председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко. Кстати, она первой поздравила спикера верхней палаты белорусского парламента с избранием на этот пост. "У нас будут складываться добрые отношения, направленные на сотрудничество между нашими парламентариями", - убеждена белорусский спикер.

Коснулась Кочанова и задач, которые стоят перед Национальным собранием седьмого созыва, избранного в ноябре текущего года. Она напомнила, что их определил глава государства на недавней встрече с парламентариями.

"Самое главное - это люди, справедливое отношение к ним. Все принимаемые решения должны быть во благо государства", - подчеркнула глава верхней палаты.

Следующий год, по ее словам, будет для республики "особенным". Он завершает текущую пятилетку. Предстоит сформировать план экономического развития на 2021-2025 годы, провести президентские выборы и отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Год будет непростым, но очень интересным", - резюмировала председатель Совета Республики.

Следует напомнить, что предыдущий Форум регионов состоялся в Санкт-Петербурге, на котором рассматривались "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".